Amap, stasera sospesa l’erogazione nei distretti pedemontani di Palermo

Amap sarà costretta a interrompere l’alimentazione della tubazione “Pedemontana a partire da stasera (5bsettembre).
Ciò al fine di consentire l’esecuzione di un intervento di riparazione di una perdita attivatasi in data odierna sulla suddetta condotta. Pertanto potranno verificarsi disservizi alle utenze di tutti i distretti pedemontani di Palermo ed in particolare:
– Bonagia – Falsomiele
– Villagrazia alto
– Boccadifalco Aeroporto
– Perpignano alto
– Villa Tasca
– Borgo Nuovo – Passo di Rigano
– Cep
Disservizi minori potranno interessare anche zone limitrofe a quelle indicate.
L’intervento di riparazione sarà eseguito non appena sarà completato lo svuotamento della stessa tubazione.
A seguito dell’esecuzione del lavoro e della riattivazione dell’alimentazione si potranno verificare fenomeni transitori consistenti in lievi incrementi delle torbidità delle acque distribuite in rete che tenderanno a normalizzarsi in breve tempo.
Ogni ulteriore aggiornamento sarà disponibile sul sito www.amapspa.it ovvero telefonando al numero 091.279111 (risponditore automatico) o al numero verde 800-915333 (esclusivamente da telefono fisso)
Com. Stam.