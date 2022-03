la Feltrinelli Libri e Musica Amarsi con Shakespeare (Sellerio) di Maurice Cherney via Cavour 133, Palermo – AREA ESTERNA ALLA ZTL – tel. 02 9194 7777 – WhatsApp +39 345 686 8487 giovedì 3 marzo – ore 18:00 Amarsi con Shakespeare (Sellerio) di Maurice Cherney Con Alfonso Geraci, curatore dell’edizione italiana e Barbara Teresi, traduttrice letteraria Posti limitati. Green Pass rafforzato e mascherina Ffp2 obbligatori.

“L’amore in Shakespeare è una tensione costante, capace di travolgere il destino degli individui e il corso degli eventi storici. Come dimostra in questo saggio Maurice Charney, per Shakespeare l’amore non è solo spirituale ma al contrario quasi sempre fisico ed erotico, e incarna l’intera gamma delle possibilità drammatiche del desiderio. Si passa dall’amore a prima vista al desiderio «triangolare», dall’Amore Comico all’Amore Problematico fino all’Amore Tragico; troviamo gli amanti sfortunati di Romeo e Giulietta, le coppie anelanti che vagano nel bosco di Sogno di una notte di mezza estate, la tragica gelosia di Otello, scopriamo tematiche estremamente attuali sulla definizione del genere sessuale, con l’importante dibattito sull’identità femminile tra Luciana e Adriana in La commedia degli errori e la passione tra coppie dello stesso sesso come Achille e Patroclo in Troilo e Cressida. Mai in Shakespeare, sottolinea Charney, c’è una visione tragica dell’amore, «non è l’amore in se stesso a produrre la tragedia». In Romeo e Giulietta l’elemento tragico è innescato dall’«onore» delle rispettive famiglie, in Otello si tratta di una farsa boccaccesca che sfugge di mano al suo regista Iago e in Antonio e Cleopatra la tragedia è quella classica dell’antichità: la caduta e la rovina di due personaggi che sono arrivati troppo in alto. In questo percorso letterario e amoroso Charney celebra l’audacia sofisticata del poeta inglese, il non fermarsi di fronte a nessun aspetto del carattere umano e del suo mistero.”

