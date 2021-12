Amat, Figuccia interroga il governo: “A quando la riqualificazione energetica dell’azienda?

“Intendimenti in ordine all’eventuale riqualificazione energetica di Amat S.p.A.” è l’interrogazione a firma del deputato all’Ars Vincenzo Figuccia che nell’atto ispettivo sottolinea come Amat Spa, società in house del Comune di Palermo concessionaria della gestione del servizio di trasporto pubblico locale, si caratterizza per gravi carenze in bilancio acuite tra gli altri, da un ingente impiego di risorse energetiche destinate ad alimentare la funzionalità di uffici amministrativi, parco macchine, officine e di ogni altro locale tecnico e logistico.

Una nota dolente per la partecipata di via Roccazzo poco smart e innovativa non solo nella flotta gommata ma anche nell’assetto di uffici e impianti.

Figuccia osserva come “sia nel bilancio nazionale che in quello regionale sono previsti fondi per la realizzazione del “Green New Deal”, ossia di un programma che accompagni la transizione ecologica dei settori produttivi, l’utilizzo di energie rinnovabili non climalteranti volte all’efficientamento energetico degli edifici ad iniziare da quelli pubblici, il sostegno a politiche per una mobilità meno inquinante, all’agricoltura bio dinamica, alle politiche di “rifiuti zero” e più in generale a favore dell’economia circolare”.

Ragioni queste che hanno spinto il parlamentare della Lega a chiedere al Governo regionale se non si consideri opportuno finanziare interventi di riconversione del sito al fine di favorirne sostenibilità e autonomia energetica”.

Com. Stam.