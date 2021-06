In data odierna, 08/06/2021, Confintesa Sanità Sicilia ha mandato una Nota all’Assessorato della Salute, al fine di essere convocata in merito alla mancata corresponsione del BONUS COVID, sempre nella Nota si paventa una certa mio­pia nel non ri­co­no­sce­re le com­pe­ten­ze di que­sti pro­fes­sio­ni­sti che non han­no nien­te da in­vi­dia­re ai più for­tu­na­ti col­le­ghi del­la sa­ni­tà pub­bli­ca.

È giu­sto ri­cor­da­re che gli In­fer­mie­ri e tut­ti gli al­tri ope­ra­to­ri dell’ISMETT, del Buc­che­ri La Fer­la e del San Raf­fae­le Giglio han­no del­le com­pe­ten­ze di alta spe­cia­liz­za­zio­ne però qual­cu­no non li tie­ne in con­si­de­ra­zio­ne.

L’ISMETT, per esem­pio, fa par­te del SSR, fi­nan­zia­to dal­la Re­gio­ne, è il cen­tro tra­pian­ti per ec­cel­len­za e fio­re al­l’oc­chiel­lo del­la Sa­ni­tà Si­ci­lia­na ol­tre ad es­se­re il cen­tro di ri­fe­ri­men­to me­ri­dio­na­le per i pa­zien­ti che ne­ces­si­ta­no di as­si­sten­za ECMO (come ad es. Pa­zien­ti Co­vid in in­suf­fi­cien­za re­spi­ra­to­ria) dove è ne­ces­sa­rio ave­re dei re­qui­si­ti e com­pe­ten­ze spe­ci­fi­che.

Il Buc­che­ri è un ospe­da­le clas­si­fi­ca­to e il Giglio un cen­tro spe­cia­li­sti­co, stia­mo par­lan­do di real­tà che nel ter­ri­to­rio svol­go­no un ruo­lo de­ci­si­vo.

“Cre­dia­mo a que­sto pun­to che sia ne­ces­sa­rio ri­ve­de­re bene il con­fi­ne pub­bli­co /pri­va­to, in par­ti­co­la­re in que­sto mo­men­to sto­ri­co che stia­mo vi­ven­do a cau­sa del­la pan­de­mia da Sars-Cov-2. In­vi­tia­mo per­tan­to, L’As­ses­so­re al­la Sa­lu­te Avv. Razza a ri­ve­de­re e ri­va­lu­ta­re il tut­to e pren­de­re le do­vu­te de­ci­sio­ni che i ruo­li da lui ri­co­per­ti im­pon­go­no”, queste le dichiarazioni del Segretario Regionale Confintesa Sanità, Dr. Domenico Amato.

Com. Stam.