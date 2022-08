Amato (Confintesa Sanità Sicilia): ISMETT, Buccheri la Ferla, finalmente giustizia è stata fatta

Di ieri, 03/08/2022, la notizia dell’approvazione di un emendamento all’ARS inerente il pagamento del Bonus Covid per l’ISMETT, il Buccheri la Ferla, le uniche strutture che sino ad oggi in Sicilia erano rimaste escluse da pagamento di quello che era stato un riconoscimento economico per i sacrifici svolti dal personale di queste strutture durante tutto il periodo pandemico.

Dopo innumerevoli note sindacali, incontri in assessorato, sit-in e altre forme di protesta sindacale in cui lo stesso Assessore alla Salute, Avv. Ruggero Razza aveva garantito il pagamento del Bonus, finalmente ma con notevole ritardo si rende in parte giustizia a tutta una platea di lavoratori che in delle strutture sanitarie di eccellenza dell’isola avevano svolto con abnegazione a rischi della propria vita un lodevole lavoro nelle gestione dei pazienti Covid e nella loro cura.

“Non posso che ringraziare l’On. Gianfranco Miccichè e in particolar modo l’On. Edy Tamajo per il suo impegno nel far riconoscere quello che sarebbe dovuto essere un giusto riconoscimento ai lavoratori di queste strutture d’eccellenza della Sicilia che tanto hanno fatto per la collettività durante tutta la fase pandemica, dai momenti più critici a quelli meno drammatici. È un momento dolce amaro questo perché seppur felici per l’avvenuto riconoscimento economico non posso che riflettere sul tanto tempo passato prima che il giusto ci fosse riconosciuto”, così dichiarano Domenico Amato, Segretario Regionale Confintesa Sanità Sicilia e Antonio Russo, Segretario Confederale Confintesa Sicilia.

