Amato-Ferdico: ulteriore aggressione al personale del 118 Sicilia, si giunga al più presto ad una soluzione definitiva

Di oggi la notizia, appresa a mezzo stampa, di una ulteriore aggressione ad un Autista/Soccorritore della SEUS – SCpA, società della Regione Sicilia che gestiste i mezzi ed il personale A/S del sistema di emergenza/urgenza dell’isola.

L’Aggressione è avvenuta questa mattina durante un servizio in Via Leonardo Da Vinci a Palermo, il personale della SEUS si trovava sul posto a seguito di una chiamata per un incidente stradale non grave (un codice verde).

Il Soccorritore della SEUS è stato aggredito da uno sconosciuto, con una testata in faccia che gli ha procurato un trauma cranico lacero contuso e ben sei punti di sutura. L’aggressione sarebbe avvenuta per un presunto ritardo nei soccorsi, fatto non vero perché il mezzo è arrivato sul posto in dieci minuti, nei tempi previsti dalla normativa.

“Seppur già sappiamo del D.L. approvato di recente a maggior tutela del personale sanitario e sociosanitario, seppur sappiamo dell’avvenuta installazione sui mezzi della SEUS di telecamere a scopo cautelativo e dell’intenzione di acquistare delle Dash cam da far indossare al personale autista/soccorritore, a quanto pare tutto ciò non basta; l’aggressore si è dato alla macchia e non è stato indentificato, almeno così parrebbe dalle prime informazioni, quindi nessuno potrà essere arrestato in base alla nuova normativa e il collega del 118 si ritrova suo malgrado con sei punti in testa. Bisogna accelerare sull’acquisto delle telecamere da indossare e trovare poi delle soluzioni immediate e realmente efficaci al fine di prevenire le aggressioni al personale sanitario e sociosanitario che opera nel sistema di emergenza urgenza”, così dichiarano il Dr. Domenico Amato Segretario Regionale Confintesa Sanità Sicilia e Gianni Ferdico Coordinatore Regionale Confintesa 118 Sicilia.

