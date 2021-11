Amato-Manzo-Bruno: Confintesa Sanità Sicilia incontra il Sottosegretario al Ministero della Salute, Dr. Sieri per discutere della Figura dell’Autista-Soccorritore

Oggi, 30/11/2021, a Roma si è svolto un incontro tra il Sottosegretario al Ministero della Salute, Sen. Prof. Pierpaolo Sileri, il Senatore Laniece e il Senatore Marinello della Commissione Sanità ed una delegazione di Confintesa Sanità per discutere della istituzione formale della figura professionale dell’autista-soccorritore,

la delegazione Confintesa era composta dal Presidente di Confintesa Dr. Massimo Visconti, dal Segretario Nazionale Confintesa Sanità. Dr. Domenico Amato, dal Coordinatore Regionale Confintesa 118 Sicilia, Sig. Mario Manzo e dal Dirigente Sindacale Sig. Mimmo Bruno, entrambi componenti della Segreteria Nazionale Confintesa Sanità.

L’incontro odierno ha visto la delegazione Confintesa quale parte attiva nel sollecitare l’approvazione del DDL sul “Riconoscimento della Figura e del Profilo Professionale di Autista-Soccorritore”, di cui peraltro il Sottosegretario Sileri è cofirmatario; questo dovuto riconoscimento è volto non soltanto a migliorare il Servizio Sanitario di Emergenza ed Urgenza in sede extraospedaliera, ma anche a colmare una lacuna normativa presente nel nostro ordinamento dal 1992 che non da le giuste tutele ad una vasta categoria adi lavoratori che in particolar modo in questo periodo di pandemia ha messo a repentaglio la propria salute e la propria vita senza alcuna tutela professionale.

“Questa è una lacuna che il Dr. Sileri si premurerà personalmente di sanare entro la fine della legislatura, facendo sì che il DDL superi celermente tutti gli step previsti dall’iter parlamentare, al fine di dare un giusto riconoscimento normativo ad una figura che tanto ha sonato al popolo italiano in questi ultimi anni, Sileri non ha scartato inoltre l’ipotesi dell’emanazione di un Decreto Ministeriale per abbreviare i tempi e dare alle regioni uno strumento idoneo a facilitare il riconoscimento della figura dell’autista-soccorritore; non possiamo che ringraziare il sottosegretario Sileri, il Senatore Marinello e Laniece per l’impegno preso”, così dichiara il Dr. Domenico Amato, Segretario Nazionale Confintesa Sanità.

