Amato-Manzo: Roma, delegazione Confintesa 118 incontra il Senatore Marinello per iter creazione figura professionale Autista-Soccorritore

Nella giornata di ieri, 04/02/2022 una delegazione composta dal Segretario Nazionale Confintesa, Dr. Francesco Prudenzano, dal Segretario Nazionale Confintesa Sanità Dr. Domenico Amato, dal Coordinatore Confintesa 118 Sicilia, Mario Manzo, dal Coordinatore Nazionale Autisti-Soccorritori, Domenico Bruno, dal Segretario Aziendale Confintesa 118 Palermo Francesco Paolo Corrao ed altri dirigenti sindacali del 118

hanno incontrato a Roma presso la sede Nazionale di Confintesa, il Senatore Marinello per discutere dell’iter del disegno di legge presentato dallo stesso senatore; purtroppo le notizie riportate non sono state ottime, infatti vi sono stati non pochi ostacoli; lo stesso Senatore Marinello ha poi riferito che sarà suo piacere relazione sulla vicenda in una apposita riunione a Palermo alla presenza della categoria autisti-soccorritori.

“Confintesa non lascerà nulla al caso e veglierà attentamente sulla vicenda e sull’iter dell’approvazione del DDL del Senatore Marinello, la creazione della figura dell’Autista-Soccorritore è troppo importante, non soltanto per la stessa categoria, ma anche per la vasta platea di pazienti che giornalmente si trova a soccorrere, siamo pronti per il bene della categoria a preparare un sit in a Roma… Confintesa resta e sarà sempre al fianco degli autisti soccorritori per avere riconosciuto il diritto al riconoscimento della professione”, così dichiarano Amato, Manzo e Bruno.

Com. Stam.