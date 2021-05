Con stupore, amarezza e anche rammarico ad oggi, dopo circa un mese dall’incontro in Assessorato con l’Ing. La Rocca, non è stato pubblicato da parte dello stesso Assessorato alla Salute il bando per inserire gli Infermieri e gli altri operatori della Sanità “Privata” che hanno competenze in merito alla somministrazione dei vaccini e liberi professionisti, nella campagna di vaccinazione. Perché questo ritardo? Dimenticanza o cosa?

Forse c’è della miopia a non riconoscere le competenze di questi professionisti che non hanno niente da invidiare ai più fortunati colleghi della sanità pubblica. Ci aspettavamo anche una presa di posizione decisa da parte dell’OPI. È giusto ricordare che gli Infermieri e tutti gli altri operatori dell’ISMETT, del Buccheri La Ferla e del San Raffaele hanno delle competenze di alta specializzazione però qualcuno non li tiene in considerazione. Perché? C’è un disegno?

l’ISMETT, per esempio, fa parte del SSR, finanziato dalla Regione, è il centro trapianti per eccellenza e fiore all’occhiello della Sanità Siciliana oltre ad essere il centro di riferimento meridionale per i pazienti che necessitano di assistenza ECMO (come ad es. Pazienti Covid in insufficienza respiratoria) dove è necessario avere dei requisiti e competenze specifiche.

Il Buccheri è un ospedale classificato e il San Raffaele un centro specialistico, e il proprio personale opera sulle ambulanze del 118, ma non tenuti in considerazione per aiutare nella campagna vaccinale. Stiamo parlando di realtà che nel territorio svolgono un ruolo decisivo, Solo per fare alcuni esempi, ma non si possono dimenticare altre realtà esistenti sul territorio o Come dimenticare gli Infermieri liberi professionisti…… che già conoscono il territorio.

Nel contesto in cui ci troviamo, chiediamo com’è possibile escludere queste realtà, fondamentali per dare un supporto affinché la campagna vaccinale raggiunga in numeri sperati. Di recente è stato inaugurato un Hub a Misilmeri e quanto prima se ne aprirà un altro a Corleone…. Chi sarà il personale preposto a fare i vaccini?

Per non dimenticare che il personale di queste strutture aspetta il Bonus Covid da un anno e ad oggi non si hanno notizie, una vera beffa…… La politica aveva deciso di elargire tale bonus al personale impegnato nell’emergenza Covid ma alla data odierna non è in grado di rispettare gli impegni.

Crediamo a questo punto che sia necessario rivedere bene il confine pubblico /privato, in particolare in questo momento storico che stiamo vivendo a causa della pandemia da Sars-Cov-2.

Invitiamo pertanto, il Presidente della Regione Sicilia, On. Musumeci, nonché Assessore della Salute ad interim a rivedere e rivalutare il tutto e prendere le dovute decisioni che i ruoli da lui ricoperti impongono.

Com. Stam.