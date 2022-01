Amazon.it annuncia i prodotti bestseller del 2021: Food e Cura della persona le categorie in cui i clienti hanno fatto più acquisti

Milano – Arriva il momento di conoscere le preferenze di quest’anno dei clienti di Amazon.it. Nel 2021 le categorie più popolari sono state: Food & Beverage seguita dalla categoria Commercio, Industria e Scienza, che include prodotti per la sicurezza, la pulizia, stampanti 3D e molto altro, e da quella dedicata alla Salute e Cura della Persona. Grande successo inoltre per l’elettronica, la bellezza e i prodotti per gli animali.

La classifica di Amazon.it offre, ancora una volta, un interessante ritratto delle abitudini di consumo dei clienti e di ciò che sta loro più a cuore. Scopriamo quali sono stati i prodotti preferiti di quest’anno nelle diverse categorie:

Casa e cucina

Filtri per Acqua di Brita

Macchina da caffè Nespresso Inissia di De’ Longhi

Rimuovi Pelucchi di Philips

Bilancia digitale da cucina di Eono

Robot Aspirapolvere Mini di Lenfant

Elettronica

Fire TV Stick (nella versione sia lite sia full optional)

Echo Dot (e di 3ª e 4ª generazione)

Cuffie AirPod

Cuffie stereo Samsung in ear

Presa Intelligente WiFi Smart Plug di TP-Link

Sport

Fitness tracker Xiaomi Band 5

Set di 5 pezzi di elastici da fitness di Gritin

Smartwatch Tracker Fitness Amazfit Band 5

Corda per Saltare di Blukar

Orologio Smart di Xiaomi Mi Watch LITE

Bellezza

Siero Viso con Acido Ialuronico 100% Biologico di Florence

Curls Rock Amplifier di Tigi

Trattamento idratante riparatore senza risciacquo di Revlon Professional

Hair Perfector No 3 di Olaplex

Mascara Ciglia Sensazionali di Maybelline New York

Giochi

UNO di Mattel Games

Panetto di DAS

Dobble gioco da tavolo – Asmodee

Jenga di Hasbro Gaming

Indovina Chi? di Hasbro Gaming

Libri

La canzone di Achille

Le storie del quartiere

Il sistema. Potere, politica affari: storia segreta della magistratura italiana

NormaL English. Il mio metodo fast, fun and fantastic

My Hero Academia (Vol. 1)

Videogames

FIFA 22 per PlayStation 4

Super Mario 3D World + Bowser’S Fury per Nintendo Switch

Animal Crossing: New Horizons

Minecraft per Nintendo Switch

Grand Theft Auto V – Premium Edition per PlayStation 4

Amazon Music

Tra i brani più ascoltati su Amazon Music:

Malibu – Sangiovanni

Colapesce & Dimartino – Musica Leggerissima

Fedez, Achille Lauro & Orietta Berti – Mille

Maneskin – ZITTI E BUONI

Fred De Palma – Ti raggiungerò

Tra ali artisti più ascoltati su Amazon Music:

Maneskin

Sfera Ebbasta

Fedez

Pinguini Tattici Nucleari

Ultimo

CD e Vinili

Maneskin, Teatro d’ira – Vol. I

Sangiovanni, Sangiovanni

Vasco Rossi, Siamo qui (CD Deluxe – Esclusiva Amazon.it)

Caparezza, Exuvia

Ultimo, SOLO (CD Autografato – Esclusiva Amazon.it)

DVD

Harry Potter Collection (Standard Edition – 8 Dvd)

Luca

Me Contro Te Il Film La Vendetta Del Signor S

Raya e l’Ultimo Drago

Frozen II – Il Segreto Di Arendelle

Handmade

Bomboniera per battesimo di Non solo Fimo

Contenitore Portaconfetti di Giodi Shop

HAPPY TOWER di Arte del Legno

Involucri di cera d’api BEE Zero Waste

Palloncino in ceramica fatto a mano di Terra Umbra

Made in Italy

Dal 2015 Amazon.it ha aperto la vetrina Made in Italy che raccoglie i prodotti di alcune delle eccellenze della produzione italiana in diversi settori e che include attualmente oltre 3.500 PMI italiane. Questa iniziativa offre la possibilità di far conoscere alcune unicità del Made in Italy sia in Italia sia all’estero, portando l’artigianalità del Belpaese in tutto il mondo. Nel 2021 i prodotti più venduti all’interno di questa vetrina sono stati:

Arnica Gel per Cavalli Uso Umano di Dulàc Farmaceutici

Crema Viso Antirughe alla Bava di Lumaca di Nuvo’

Crema Viso Idratante Nutriente di Bioluma

Olio di Canapa 100% Naturale di Hemp Phytomedical

Il Caffè Italiano, capsule compatibili con Nescafè Dolce Gusto di Frhome

Per molti clienti quest’ultimo anno ha rappresentato anche un’occasione per riscoprire le gioie che solo la buona cucina italiana sa dare, ma sempre con un occhio di riguardo alla linea, e grazie al servizio Amazon Fresh, già disponibile nelle città di Roma, Milano, Torino e Bologna, tanti italiani hanno trovato un nuovo modo di acquistare prodotti freschi e di ottima qualità con consegna in giornata.

Di seguito alcuni dei prodotti più venduti su Amazon Fresh:

Zymil Uht Senza Lattosio di Parmalat

Banane

il Viaggiator Goloso Grana Padano DOP, Grattugiato, 100g

Pane Bianco di Mulino Bianco

Mirtilli

