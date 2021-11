Amazon sostiene Sport Senza Frontiere Onlus con il progetto “Un sorriso per lo sport” attraverso l’iniziativa #DeliveringSmiles

L’azienda donerà €200.000 che serviranno a finanziare un progetto di inclusione sociale tramite la pratica sportiva.

Testimonial dell’iniziativa sarà Filippo Magnini, insieme ad altri volti noti del mondo dello sport come Carlotta Ferlito, Vanessa Ferrari, Irma Testa e al food e fitness influencer Davide Campagna, noto come Cotto al dente. Tutti coloro che lo desiderano, possono contribuire all’iniziativa donando i prodotti inclusi nella lista dei desideri creata dall’associazione Sport Senza Frontiere Onlus su Amazon.it.

Milano, 10 novembre 2021 – Amazon e Sport Senza Frontiere Onlus uniscono le loro forze per contrastare la povertà e la diseguaglianza sociale attraverso Un sorriso per lo sport, un progetto che utilizza lo sport come strumento di inclusione, crescita armonica ed emancipazione di minori a rischio e in situazioni di povertà ed emarginazione sociale. Dalle Olimpiadi agli Europei di calcio e di volley, l’anno magico dello sport italiano ha messo ancora più in luce l’importanza della squadra, dello stare insieme e del condividere obiettivi comuni da raggiungere grazie all’impegno di tutti.

Amazon vuole supportare, attraverso la donazione di €200.000, Sport Senza Frontiere nel progetto di inclusione sociale attraverso lo sport rivolto a minori tra i 6 e i 14 anni in condizioni di disagio socio-economico e alle relative famiglie, nelle città di Roma, Milano, Napoli, Torino, Bergamo. L’inserimento dei minori in programmi educativi-sportivi è integrato da visite mediche di prevenzione e tutela della salute, attività di contrasto alla povertà educativa e alla dispersione scolastica, programmi e laboratori per la promozione di stili di vita sani e di supporto alla genitorialità. Il programma mira a dare accesso a quanti più bambini possibile a pratiche sportive in grado di unire e regalare momenti di divertimento e formazione. Chiunque voglia contribuire e fare parte di questo progetto unico che ha l’obiettivo di cambiare il destino di tanti bambini, può unirsi ad Amazon e supportare Sport Senza Frontiere Onlus donando uno o più prodotti inclusi nella Lista dei Desideri creata dall’associazione e raggiungibile dalla pagina www.amazon.it/unsorrisoperlosport

L’associazione Sport Senza Frontiere Onlus è nata nel 2011 e, grazie al suo impegno nel rendere lo sport uno strumento sociale e di riscatto personale, è cresciuta velocemente arrivando ad oltre 500 beneficiari nel 2020. A partire dal 2015, la stessa Associazione ha iniziato ad operare stabilmente non solo in tutti i Municipi di Roma, ma anche a Napoli, Milano, Torino e Bergamo.

“La pratica sportiva ha un grande potere: educa alla socialità, dona forza, coraggio e passione, ispira grandi sogni e un futuro diverso anche per chi si trova in situazioni di difficoltà. Amazon.it ha scelto di sostenere il progetto Un sorriso per lo sport per dare a sempre più ragazzi quest’opportunità di riscatto“, afferma Mariangela Marseglia, VP e Country Manager di Amazon.it e Amazon.es. “In questa stagione nataliazia, Amazon è orgogliosa di sostenere Sport Senza Frontiere Onlus in Italia, attraverso una donazione che andrà a supportare le comunità in cui operano e creare un mondo diverso, dove tutti possano sentirsi inclusi grazie alla pratica sportiva”.

Una stagione di sorrisi con Filippo Magnini

Amazon collaborerà con Filippo Magnini per far sorridere e portare speranza durante tutta la stagione natalizia sostenendo Sport Senza Frontiere Onlus. A lui si uniranno altri volti noti del mondo dello sport come Carlotta Ferlito, Vanessa Ferrari, Irma Testa e il food e fitness influencer Davide Campagna, noto come Cotto al Dente, a supporto di Un sorriso per lo sport, portando aiuti concreti e sorrisi.

“Il contrasto alla povertà educativa e all’emarginazione sociale – dichiara Alessandro Tappa, presidente di Sport Senza Frontiere – passa anche attraverso la necessità di garantire l’accesso allo sport come diritto fondamentale del minore a prescindere dalla condizione sociale dalla quale proviene. Il progetto si configura anche come intervento riabilitativo in risposta ai “danni collaterali” causati dall’emergenza Covid-19. Il distanziamento fisico e la scarsa socialità hanno favorito con maggiore frequenza la comparsa di sintomatologie come irritabilità e perdita di autonomia; disturbi del sonno e dell’alimentazione; sedentarietà, ipocondria, apatia. Siamo quindi molto soddisfati di aprire una stagione di collaborazione con Amazon che ci permetterà di raggiungere un numero maggiore di bambini e di utilizzare al meglio lo sport quale potente strumento di inclusione e recupero dalle difficoltà degli ultimi tempi”.

“Conosco Sport Senza Frontiere da tanti anni e sono felicissimo di poter contribuire a questa bellissima iniziativa” dichiara Filippo Magnini. “Lo sport è la mia vita, è stato la mia vita per trent’anni e lo è tuttora. Abbiamo visto in questi ultimi due anni di difficoltà, quanto sia stato importante lo sport in tutto il mondo. Grazie alle ultime olimpiadi i nostri campioni hanno regalato profonde emozioni a tutti. Da qui dobbiamo ripartire tutti insieme. Lo sport non è soltanto dei campioni, ma soprattutto dei giovani e dei bambini che in futuro hanno il sogno di diventare i nostri campioni. Lo sport non fa bene solo al fisico, ma crea amicizia e relazione, che è l’aspetto più importante che mi porto dentro ad oggi oltre alle medaglie vinte. Lo sport aiuta a superare le difficoltà della vita. Un progetto bellissimo di cui sono veramente orgoglioso di far parte, sono felicissimo di poter portare i bambini in acqua con me. Ringrazio Amazon e sport Senza Frontiere per avermi dato l’opportunità di farne parte.”

