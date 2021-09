“Oggi la Lega non ha partecipato a Villa Niscemi alla cerimonia per la sottoscrizione Protocollo ambientale fra il Comune di Palermo e la commissione bicamerale Ecoreati perché non c’è nulla da festeggiare, in linea con la posizione assunta dai parlamentari Luca Briziarelli e Tullio Patassini, e condivisa pienamente dal segretario regionale della Lega Sicilia, onorevole Nino Minardo”.

L’accordo prevede una collaborazione per contrastare il fenomeno degli illeciti sui rifiuti, ma il sindaco Orlando avrebbe voluto spacciare questa firma per una medaglia facendo passerella quando invece è la certificazione del suo fallimento politico e amministrativo visto che Palermo è stata selezionata tra i Comuni con maggiore criticità in campo ambientale sia per i rifiuti che per il ciclo delle acque”.

Lo dichiara Alessandro Anello, responsabile della Lega per la città metropolitana di Palermo

Com. Stam.