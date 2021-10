Ambiente, i disastri colpiscono la Sicilia che non spende in prevenzione

Il maltempo che ha colpito duramente in questi giorni la parte orientale della Sicilia e lo farà ancora nelle prossime ore, secondo le stime dei metereologici, pone l’attenzione sui lavori per la prevenzione e protezione ambientale mai o poco realizzati nell’isola, facendo ritornare sotto i nostri occhi una relazione della Corte dei conti che “accusa” gli amministratori siciliani di non riuscire a spendere i fondi pubblici, siano essi regionali, nazionali o europei, che pure ci sono, in lavori per prevenire proprio i disastri ambientali.

E così, dei 789 milioni di euro stanziati per realizzare opere per frenare il dissesto idrogeologico, la Sicilia ne ha impegnati solo 45,33, circa il 20%. E proprio Catania e Messina, le zone più colpite dai nubifragi di questi giorni, non hanno speso un euro. E per quanto straordinari siano stati gli eventi meteorologici di queste ore, i danni da essi causati sono stati certamente amplificati dalle condizioni fatiscenti dei sistemi idrici e di regimentazione delle acque e da interventi sul territorio che hanno fatto scempio, alterando forse per sempre i delicati equilibri tra natura ed insediamenti umani. Ed allora ci chiediamo se Catania poteva essere risparmiata qualora fosse stato già operativo il canale di gronda, una grossa condotta per intercettare a monte della città le acque piovane provenienti dai vari versanti dell’Etna, non facendole arrivare a Catania. L’ultimo rapporto del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente, che risale all’estate scorsa, evidenzia che la Sicilia ha “consumato” altri 400 ettari di suolo tra il 2019 e il 2020, di cui 100 proprio a Catania e comuni dell’area etnea, dove i nubifragi hanno colpito più duramente, e che sarebbero stati “protetti” dal canale di gronda se fosse stato funzionante.

Ciro Cardinale

CS