Ambiente, non si molla di un centimetro il nostro posto, bello, curato e attrattivo Sindaco rinnova sinergia con mondo scuola

TROPEA (Vv) – In tema di politiche ambientali, non si molla di un centimetro. Nel percorso di cura e pulizia di quello che amiamo definire con i Volontari del Principato di Tropea il nostro posto, i progressi fin qui raggiunti sono il risultato di una sinergia che coinvolge dal basso anche il mondo della scuola.

Il raggiungimento dell’80% nella raccolta differenziata è un risultato che non può e non deve fare allentare la presa dell’attenzione, ma, al contrario, rinnovare un impegno costante, quotidiano e forte. Se nel mondo siamo visti come una destinazione turistica e virtuosa, osservati speciali da Paesi come il Giappone, all’avanguardia per l’eco-sostenibilità ambientale, dobbiamo tutti poter contribuire a mantenere alti, se non superare, questi standard.

È quanto ha dichiarato il Sindaco Giovanni Macrì intervenendo nel corso del 15esimo EOS Campus della legalità e della cittadinanza per rigenerare il pensiero, promosso dall’IIS Tropea guidato dal dirigente scolastico Nicolantonio Cutuli.

Il Primo Cittadino ha colto l’occasione per informare che il Principato di Tropea è tra le candidate ad ospitare nel prossimo mese di giugno le qualificazioni italiane per la Coppa del Mondo dell’evento internazionale SPOGOMI (Spo= Sport / Gomi = Spazzatura), uno sport che trasforma la raccolta dei rifiuti in una competizione.

Il Sindaco si è complimentato con il dirigente scolastico e con la comunità educante per questa importante iniziativa che ha visto gli studenti affrontare e contestualizzare i contenuti del Piano RIGenerazione Scuola attraverso momenti di discussione e confronto con i docenti e con esperti.

Cyberbullismo, la voce di ragazzi e adulti. È, questo, in particolare, il tema che ha fatto da sfondo all’ultima delle assemblee previste nell’ambito del Campus, che ha visto l’intervento di Antonio Battaglia, ex funzionario della polizia postale di Reggio Calabria ed esperto di analisi web, cyberbullismo, cyber-security e cyber-intelligence e la partecipazione del Sindaco e dell’assessore agli affari generali Greta Trecate. – (Fonte: Comune di Tropea – Comunicazione Istituzionale/Strategica – Lenin Montesanto Comunicazione & Lobbying)

