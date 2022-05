Ambiente Paesaggio ed Agricoltura a Pantelleria: il 25 maggio un incontro internazionale all’Università di Palermo

Presso l’Aula Magna G.P. Ballatore del Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali. Ambiente, Paesaggio ed Agricoltura a Pantelleria e le ricerche che il Parco Nazionale Isola di Pantelleria svolge in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali (SAAF) dell’Università di Palermo e l’Institut Ecologie et Environnement (INEE) del “Centre Nationale de la Recherche Scientifique” (CNRS) francese

sono protagoniste il 25 maggio 2022, presso l’Aula Magna G.P. Ballatore del Dipartimento SAAF dell’Università di Palermo, in un incontro internazionale che si declina in un momento di riflessione e di presentazione dei risultati delle ricerche svolte nell’ambito di un protocollo di intesa siglato dagli organizzatori nel 2019. L’occasione è anche quella di presentare i primi due volumi della collana dei “Quaderni del Parco”: “Il paesaggio rurale tradizionale dell’Isola di Pantelleria”, di Giorgia De Pasquale e “L’Isola di Pantelleria, l’alleanza di uomini e pietre” di Virginie Deguillame – editi dall’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria – dei quali sono protagonisti la comunità degli agricoltori di Pantelleria ed il paesaggio che ci hanno regalato. Dati e riflessioni che rivestono un interesse che va oltre l’Isola e che costituiscono un modello per molte aree del Mediterraneo. La giornata sarà anche l’occasione per illustrare le ulteriori iniziative di collaborazione verso l’istituzione a Pantelleria di un capitolo dello strumento degli “Osservatori Uomo-Ambiente / Observatoires Homme-Milieu”, una rete del CNRS sviluppata su scala globale per lo studio interdisciplinare dei processi ambientali degli ecosistemi e delle interazioni con le attività umane.

Environment, Landscape and Agriculture in Pantelleria and the research that the Pantelleria Island National Park carries out in collaboration with the Department of Agricultural, Food and Forestry Sciences (SAAF) of the University of Palermo and the Institut Ecologie et Environnement (INEE) of the “Center Nationale de la Recherche Scientifique “(CNRS) in France are the protagonists on May 25, 2022, in the “Aula Magna G.P. Ballatore” of the SAAF Department of the University of Palermo, in an international meeting that takes place in a moment of reflection to present the results of the research carried out in the context of a memorandum of understanding signed by the organizers in 2019. The occasion is also that of presenting the first two volumes of the “Quaderni del Parco” book series: ” Il paesaggio rurale tradizionale dell’Isola di Pantelleria “, by Giorgia De Pasquale and ” L’Isola di Pantelleria, l’alleanza di uomini e pietre ” by Virginie Deguillame, and of which the community of farmers of Pantelleria and the landscape they gave us are the protagonists. Data and reflections that are of interest that go beyond the island, and which constitute a model for many areas of the Mediterranean. The meeting will also be an opportunity to illustrate the further collaborative initiatives towards the establishment in Pantelleria of a chapter of the “Osservatori Uomo-Ambiente / Observatoires Homme-Milieu” tool, a CNRS network developed on a global scale for the interdisciplinary study of environmental processes of ecosystems and the interactions with human activities.

