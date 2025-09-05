Ambulatori di prossimità, decine le prenotazioni al Centro commerciale La Torre Figuccia: “Visite mediche gratuite anche per le fasce più deboli”

Palermo – Sono state decine le prenotazioni effettuate al centro commerciale La Torre, nella zona di Borgo nuovo, per le visite mediche gratuite negli ambulatori di prossimità attivi all’Ospedale Ingrassia e alla Casa del Sole, promossi dall’Asp di Palermo e dedicati alle fasce più deboli e alle persone in condizione di vulnerabilità socio-economica.

A partecipare all’iniziativa Vincenzo Figuccia, deputato questore della Lega all’Ars: “Continua l’esperienza dell’ambulatorio di prossimità, che rientra nel Programma nazionale equità nella salute (Pnes), gestito dal ministero della Salute. Un’occasione, quella di oggi, per contrastare la povertà sanitaria e dare la possibilità ai cittadini meno abbienti di prenotare e usufruire gratuitamente di visite mediche, prestazioni specialistiche, cure e farmaci – spiega -. La giornata ha visto l’affluenza di tante persone e sarà seguita da atri momenti in cui, non solo al centro commerciale La Torre, sarà possibile fare visite mediche gratuite nei camper dell’Asp”.

L’ambulatorio all’ospedale Ingrassia è aperto ogni mercoledì dalle 14.30 alle 18.30 e garantisce attività specialistiche di cardiologia, medicina interna e diabetologia. L’ambulatorio di prossimità del PTA Casa del Sole in via Sarullo 19, attivo nell’ambito dello stesso progetto, è aperto invece il venerdì dalle 15 alle 19 e il sabato dalle 8 alle 13.

