AMG Energia. Attivo il numero provvisorio 02 94154281 per segnalare guasti ad illuminazione, semafori e altri impianti di edifici e scuole comunali

Da oggi (1° gennaio) è attivo il nuovo numero provvisorio di AMG Energia, lo 02 94154281, per le segnalazioni di guasti sugli impianti di pubblica illuminazione, sui semafori e sugli altri impianti tecnologici degli edifici comunali e scolastici (impianti elettrici interni, di climatizzazione, videocontrollo, antintrusione, antincendio). Non è più in funzione il vecchio numero verde 800661199.

Da stamattina è regolarmente operativo lo 02 94154281, che sarà attivo tutti i giorni dalle ore 7 alle ore 24; successivamente un risponditore automatico fornirà le indicazioni per comunicare eventuali segnalazioni urgenti alle forze dell’ordine che contatteranno i tecnici reperibili di AMG Energia.

Lo 02 94154281 è un numero provvisorio che verrà utilizzato per un periodo di transizione di circa un mese fino a quando non sarà attivo il numero verde unico per le segnalazioni di pronto intervento gas e per i guasti agli impianti di pubblica illuminazione e agli altri impianti tecnologici che sarà l’800136136, il numero verde finora dedicato alle segnalazioni relative alla rete di distribuzione metano.

Da febbraio 2025, infatti, il numero verde 800136136 funzionerà come numero verde unico in modo da distinguere e gestire in maniera differente le chiamate relative ai diversi servizi: pronto intervento gas, pubblica illuminazione e altri impianti di edifici e scuole comunali. In particolare per la gestione delle segnalazioni relative alla distribuzione gas (dalle fughe di gas al malfunzionamento dei misuratori) le prescrizioni e gli standard che continuerà a rispettare il servizio sono quelli fissati dall’ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) l’Authority nazionale di settore.

