AMG Energia, bilancio 2021: utile di oltre 827 mila euro “La società è un asset della città da valorizzare in chiave di transizione energetica”

AMG Energia, società interamente partecipata dal Comune di Palermo, approva il bilancio di esercizio 2021 con un utile di oltre 827 mila euro e rilancia sul proprio futuro e sulla propria valorizzazione.

Il risultato matura nel pieno del percorso evolutivo della società, che a gennaio è diventata Energy Service Company (ESCo) (è la prima ESCO a totale capitale pubblico della Sicilia ed una delle poche presenti in Italia) conseguendo la certificazione che le consente di fornire servizi energetici avanzati che producono efficienza.

“É il migliore risultato degli ultimi cinque anni, è una conferma del lavoro svolto ma soprattutto del valore della società, che è un’azienda sana, e dei suoi dipendenti – dice il vicepresidente del Cda, Domenico Macchiarella – Inoltre è un’ulteriore leva per guardare avanti: il contratto di servizio con il Comune di Palermo per la gestione di pubblica illuminazione e servizi energetici, non è stato ancora rinnovato e la prospettiva a cui dobbiamo lavorare, nella consapevolezza che AMG Energia può operare a pieno titolo nell’ambito della sostenibilità e della transizione energetica, è quella di un suo superamento. AMG Energia ribadisce la sua candidatura per l’efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti interni degli edifici comunali, in quanto unica società partecipata del Comune qualificata in questo senso, ma guarda anche ad un contratto di “global service”, che consente una gestione programmata del patrimonio con interventi preventivi e verifiche periodiche”. Per quanto riguarda le reti di distribuzione gas, la società è impegnata su un altro fronte di innovazione: “AMG Energia ha attivato una convenzione con l’Università di Palermo ed il CNR-ITAE – dice ancora Macchiarella – ed ha cofinanziato una borsa di dottorato di ricerca, a partire dall’anno accademico in corso, sul tema delle tecnologie per la produzione, il trasporto e l’utilizzo dell’idrogeno in contesti urbani. L’obiettivo è il possibile utilizzo della rete di distribuzione di gas naturale per il trasporto dell’idrogeno, oltre allo sviluppo di nuove attività aziendali finalizzate all’efficienza energetica. AMG Energia è un asset della città, da valorizzare in chiave di sostenibilità e transizione energetica”.

Foto: la sede di AMG Energia Spa nell’area di via Tiro a Segno e il vicepresidente del Cda, Domenico Macchiarella

