AMG Energia, definito intervento per fuga di gas in vicolo Mori

Si è concluso nella notte di ieri (martedì 30 settembre) l’intervento degli operatori di AMG Energia in vicolo Mori, traversa di corso Vittorio Emanuele, per la presenza di una fuga di gas. É stata ripristinata una presa interrata a servizio di una struttura alberghiera. A dare l’allarme al numero verde 800136136 è stata una chiamata dei vigili del fuoco.

Gli operatori della società sono intervenuti tempestivamente. Per ragioni di sicurezza, per alcune ore nel vicolo e nell’area limitrofa di corso Vittorio Emanuele, che si trova proprio all’altezza di piazza Pretoria, è stato bloccato il transito pedonale. La zona è molto frequentata dopo che un tratto limitrofo di via Maqueda è stato transennato in seguito alla caduta di un cornicione dal prospetto della chiesa di Santa Ninfa. Il ripristino della presa è stato definito in nottata: adesso si procederà alla sistemazione del basolato.

Intanto, ieri pomeriggio (martedì 30 settembre) AMG Energia ha riattivato la fornitura di metano al condominio di via Bronte 54. L’edificio era rimasto privo di gas dopo l’intervento in urgenza degli operatori della società effettuato domenica 28 settembre: gli operatori del pronto intervento gas hanno dovuto sezionare e mettere in sicurezza il tratto finale della tubazione danneggiata da infiltrazioni di acqua. Ieri è stata completata la realizzazione della nuova presa per la fornitura di metano all’edificio con un percorso alternativo, escludendo così la tubazione danneggiata dalla perdita d’acqua.

AMG Energia ricorda che per segnalare qualsiasi problema alla rete di distribuzione gas è attivo, 24 ore su 24, il numero verde dedicato 800136136.

