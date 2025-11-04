AMG Energia, incrocio via Parlavecchio – via del Vespro: in funzione il nuovo semaforo a chiamata pedonale

È in funzione il nuovo semaforo di via Gaetano Parlavecchio all’incrocio con via del Vespro. Il nuovo impianto pedonale è stato attivato stamattina da AMG Energia sulla base di quanto previsto dall’ordinanza dell’Ufficio Traffico e Mobilità del Comune: consente di prenotare la chiamata per l’attraversamento pedonale all’altezza del complesso didattico “Aule nuove” della scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università.

L’installazione del nuovo impianto, infatti, rientra nelle nuove realizzazioni di semafori decise dall’Ufficio Traffico e Mobilità del Comune per disciplinare incroci caratterizzati da alta densità di traffico ed aumentare il livello di sicurezza, a tutela soprattutto dei pedoni. Fa parte di un pacchetto di lavori di manutenzione straordinaria (dell’importo complessivo di euro 149.835) eseguiti da AMG Energia.

Il nuovo semaforo ha lanterne a LED e dispositivi sonori per non vedenti. È formato da tre coppie di lanterne: le due lanterne posizionate all’incrocio tra via Parlavecchio e via del Vespro, all’altezza del complesso didattico della scuola di Medicina, sono dotate di pulsante per richiedere l’attraversamento pedonale. Le altre due coppie di lanterne, posizionate rispettivamente in via Parlavecchio e in via del Vespro, hanno il compito di fermare il transito delle auto, provenienti dalle due strade, prima dell’attraversamento pedonale.

Foto: il semaforo di via Parlavecchio-via del Vespro

Com. Stam. + foto