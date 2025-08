AMG Energia. Iniziati i lavori per l’installazione di un nuovo semaforo all’incrocio tra via del Vespro e via Gaetano Parlavecchio

Sono iniziati stamattina i lavori per la realizzazione del nuovo semaforo a ciclo fisso all’incrocio tra le vie del Vespro e Gaetano Parlavecchio, davanti al complesso didattico “Aule nuove” della scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università.

AMG Energia, con il supporto dell’impresa Biondo srl di San Giuseppe Jato, ha avviato i lavori di scavo che, inizialmente interesseranno soltanto i marciapiedi, senza impatto sulla circolazione, e che si svolgeranno nel pieno rispetto dell’ordinanza regionale sulle ondate di calore. Il nuovo impianto avrà lanterne a LED e dispositivi sonori per non vedenti.

L’installazione del nuovo impianto è stata decisa dall’Ufficio Traffico e Mobilità del Comune, che ha accolto e condiviso la richiesta del preside della scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università di Palermo per disciplinare un incrocio caratterizzato da alta densità di traffico veicolare e pedonale, aumentando il livello di sicurezza, a tutela soprattutto dei pedoni. L’intervento fa parte di un pacchetto di lavori di manutenzione straordinaria (dell’importo complessivo di euro 149.835) per la realizzazione di nuovi semafori e l’installazione di lanterne aggiuntive in alcuni impianti, che l’Ufficio Traffico ha affidato ad AMG Energia.

Le attività di scavo, in conformità con l’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio Traffico e Mobilità, stanno interessando via del Vespro e via Gaetano Parlavecchio, con attraversamento del marciapiede e della carreggiata in corrispondenza dell’incrocio tra le due strade, in entrambi i lati e con istituzione del divieto di sosta su entrambi i lati, con rimozione coatta, per l’intero arco delle 24 ore, nei dieci metri che precedono l’intersezione.

Palermo, 31 luglio 2025

Foto: i lavori di scavo in via Parlavecchio

Com. Stam. + foto