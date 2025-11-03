AMG Energia. Villa Costa Terrasi, completata la manutenzione dell’illuminazione

Manutenzione programmata per rendere più efficiente l’illuminazione di villa Costa Terrasi. AMG Energia ha completato il ricambio delle lampade, ormai esauste, dell’impianto di illuminazione del giardino comunale di viale Lazio, una delle aree verdi della città i cui punti luce sono gestiti dalla società partecipata.

L’impianto è formato da 60 punti luce. Nel corso delle attività a programma sono state eseguite anche verifiche sulla funzionalità delle linee di alimentazione e sono stati riparati i guasti individuati.

“La manutenzione programmata per il ricambio delle lampade ha consentito il pieno ripristino degli impianti con una maggiore efficienza: è un’opportunità che AMG Energia persegue in tutti i casi in cui è possibile”, sottolinea il presidente di AMG Energia, Francesco Scoma.

Foto: alcune fasi dell’intervento e l’impianto in funzione

