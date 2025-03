AMG Gas chiude l’esercizio 2024 con ricavi a 80 milioni di euro, ebitda a 4,5 milioni di euro e utile netto di  2,1 milioni di euro

In uno scenario complesso ancora influenzato dalla forte variabilità dei prezzi di gas e di energia elettrica in conseguenza della crisi energetica innescata dal conflitto russo-ucraino e dal processo di liberalizzazione del mercato dei clienti tutelati gas, AMG GAS ha chiuso il 2024 con un utile in aumento rispetto al 2023 (+37,8 %) e ha registrato una crescita del portafoglio delle forniture, in particolare di luce, che hanno superato la soglia dei 60.000 contratti (+23%)

Palermo, 17 marzo 2024 – L’Assemblea di AMG Gas S.r.l. ha approvato il bilancio 2024 che si è chiuso con ricavi a 80 milioni di euro, EBITDA a 4,5 milioni di euro e utile netto pari a 2,1 milioni di euro.

Il risultato dell’esercizio 2024 segna un netto aumento rispetto al 2023, che si era chiuso con ricavi a 65 milioni di euro, e dimostra la capacità della Società di affrontare le sfide del settore, operando sulla base di un modello di presenza e vicinanza territoriale oltre che di collaborazione tra pubblico e privato, in un contesto difficile e ancora fortemente caratterizzato dalla volatilità dei prezzi di gas ed energia elettrica a seguito della crisi energetica legata ai complessi scenari economici e politici internazionali. L’incremento dell’utile (2,1 milioni di euro nel 2024 rispetto agli 1,5 del 2023) è legato prevalentemente all’ incremento dei volumi elettrici venduti (+26,6% rispetto al 2023) che hanno abbondantemente compensato una riduzione dei volumi di vendita del mercato del gas (-10,5%) per effetto delle temperature più miti rispetto alla media dei mesi invernali e per una riduzione del numero delle forniture gas. L’incremento dei ricavi a 80 milioni di euro (+23,7%, rispetto ai 65 milioni dell’anno precedente), è dovuto sostanzialmente alla crescita dei volumi venduti in cui va considerata anche in parte la crescita delle tariffe di vendita sia del gas che dell’energia elettrica rispetto al 2023. L’EBITDA si è attestata a 4,5 milioni di euro (+1,2 milioni di euro rispetto all’anno precedente).

Un’azienda in costante crescita e in ottima salute: uno dei dati più significativi del 2024 rispetto al 2023 è l’importante crescita commerciale delle forniture di energia elettrica, di gas e dei servizi a valore aggiunto. L’incremento più significativo è stato registrato nel segmento delle forniture elettriche con 11.423 nuovi contratti (+23% rispetto al 2023) Complessivamente AMG Gas lo scorso anno ha servito182.255 forniture attive, di cui 121.624 per il gas e 60.631 per l’energia elettrica. Ulteriore crescita, con 3.724 contratti in fornitura, è stata segnata dal portafoglio dei contratti di manutenzione delle caldaie.

“L’ottimo risultato con cui si chiude il bilancio è la conferma che AMG Gas è un’azienda in costante crescita e sempre più punto di riferimento del territorio – dichiara l’amministratore delegato, Giuseppe De Pace –-. II 2024, per il settore energia, è stato un anno non facile, caratterizzato da importanti cambiamenti della filiera della vendita al cliente finale. A dicembre 2023 è terminato, infatti, il mercato tutelato del gas naturale con la contestuale nascita del mercato della tutela della vulnerabilità. Abbiamo vissuto, pertanto, un periodo di transizione al mercato libero che ha amplificato l’interesse dei clienti finali a potenziali nuovi cambi di fornitore. Anche il settore dell’energia elettrica ha subito l’impatto della fine del mercato tutelato delle forniture domestiche, con un cambiamento ancora più marcato del gas, attraverso il passaggio di grandi lotti territoriali di forniture di energia elettrica, dallo storico fornitore del servizio di maggior tutela, ai nuovi fornitori aggiudicatari. Questi eventi hanno certamente contribuito ad un aumento della sensibilità da parte dei clienti spingendoli a ricercare nuove offerte sul mercato libero o comunque maggiori chiarimenti e certezze dai proprio fornitore. Amg Gas in questo scenario, sia sul fronte commerciale che su quello dei servizi offerti al cliente, ha consolidato ulteriormente la propria presenza territoriale, riuscendo ad incrementare portafoglio dei clienti in fornitura ed aprendo anche al pubblico, a fine 2024, un nuovo sportello a Palermo, in via Zancla, che è il quinto in città a cui si aggiungono i tre attivi in provincia. Numeri che confermano il legame al territorio e la vicinanza al cliente che da sempre identificano la società e la sua storia. Amg GAS nel corso del 2025 continuerà nel percorso di miglioramento e arricchimento della propria gamma di prodotti e servizi offerti proponendosi come punto di riferimento per i propri clienti anche con novità nell’ampio mondo dell’efficientamento energetico delle abitazioni”.

Amg Gas

Amg Gas S.r.l. è una società costituita in seguito al “Decreto Letta”, in base al quale si è avviato il processo di liberalizzazione del mercato nazionale del gas, che ha previsto la separazione tra le attività di vendita e di distribuzione di gas. Nel marzo 2009 Edison (tra i maggiori operatori del settore energetico) ha acquisito una quota pari all’80% di Amg Gas S.r.l. da Amg Energia S.p.a. (la società responsabile a Palermo della distribuzione di gas e del servizio di illuminazione pubblica, di cui azionista unico è il Comune di Palermo), che è rimasto socio con la rimanente quota del 20%.

Com. Stam. + foto