AMG Gibilrossa, illuminazione spenta per guasto di grave entità: necessario intervento straordinario

Un guasto di grave entità spegne la cabina di pubblica illuminazione Gibilrossa e gli impianti collegati delle vie Generale Domenico Chinnici, Discesa dei Mille e Ventisette Maggio.

Il guasto è stato rilevato dagli operatori di AMG Energia durante le costanti attività di verifica sul funzionamento delle infrastrutture di illuminazione: in disservizio il trasformatore di cabina, che lascia spenti gli impianti delle vie Generale Chinnici, Discesa dei Mille, Ventisette Maggio per un totale di 116 punti luce.

Il dispositivo guasto, ormai datato, non può essere riparato e dovrà essere sostituito con l’esecuzione di un intervento di manutenzione straordinaria a carico autorizzativo e finanziario dell’ente proprietario-Comune di Palermo, così come disposto dal vigente contratto di servizio. AMG Energia ha già informato gli uffici tecnici comunali e sta predisponendo la comunicazione relativa alla necessità di procedere con attività straordinaria.