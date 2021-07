Riaccesi oltre 380 punti luce nella zona di Acqua dei Corsari, guasti riparati nella zona di via dei Nebrodi-viale Francia, di via Dante, di via Mater Dolorosa, a Pallavicino.

É il bilancio delle attività eseguite in questi giorni sugli impianti di pubblica illuminazione dagli operatori di AMG Energia, anche in conseguenza del forte temporale e degli allagamenti di domenica scorsa che hanno provocato guasti negli impianti più datati. È questo il caso della zona di Acqua dei Corsari: la cabina di pubblica illuminazione è tornata in funzione dopo un complesso intervento di riparazione durato un’intera giornata. Il guasto di grave entità ha compromesso il funzionamento dell’interruttore tripolare di media tensione della cabina, determinandone lo spegnimento e la disattivazione degli impianti di illuminazione nella zona compresa fra via Bandita, corso dei Mille, via Messina Marine, via Galletti, via Pomara.

“Molti impianti di illuminazione della città hanno criticità note legate soprattutto all’età di realizzazione – spiega il presidente di AMG Energia, Mario Butera – che, per quanto è possibile, fronteggiamo con verifiche preventive e costanti e puntuali attività di manutenzione. Molti impianti hanno abbondantemente superato il limite della cosiddetta ‘vita tecnica utile’ che è di trenta anni, oltre i quali sarebbe necessario procedere al loro totale rifacimento per ovviare non solo al problema di guasti sempre più frequenti e riparazioni spesso non risolutive, ma anche al problema della mancanza di componenti e pezzi di ricambio che diventano via via introvabili perché fuori produzione”. La riparazione, andata a buon fine, ha consentito la riaccensione di oltre 380 punti luce.

Un’altra riparazione di rilevante entità ha consentito il ripristino di un dispositivo della cabina “Camporeale” e la riattivazione di uno dei circuiti che alimenta gli impianti di illuminazione della zona compresa fra via Dante e corso Camillo Finocchiaro Aprile. Altri interventi sono stati ultimati nella zona compresa fra via dei Nebrodi e viale Francia, in via Mater Dolorosa, a Pallavicino, dove sono stati appena definiti i lavori per il ripristino di uno dei circuiti che alimentano i punti luce, in vicolo Pantelleria, in via Villagrazia-via Agnetta. Criticità permangono a Borgo Nuovo, nella zona di via Caltagirone-Castellana e nella zona di via Tindari-Bronte-Pantalica: qui, in particolare, il nuovo guasto di un dispositivo ormai datato della cabina di pubblica illuminazione determina, al momento, il funzionamento degli impianti a punti luce alternati.

Com. Stam.