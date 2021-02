Palermo: Di nuovo in funzione, da sabato sera, la cabina di pubblica illuminazione “Sperone1” e gli impianti della zona compresa fra via Messina Marine, via La Ferla, via Diaz, via Laudicina, via XXVII Maggio.

Gli operatori di AMG Energia, al lavoro per tutta la giornata di sabato, hanno definito il ripristino dei dispositivi e dei collegamenti della cabina dopo il furto di rame, compiuto da ignoti, che venerdì sera ne aveva impedito l’accensione. “Siamo riusciti a limitare i disagi soltanto ad una sera – sottolinea il presidente di AMG Energia, Mario Butera – Ringrazio tutto il personale intervenuto che, con grande attenzione e professionalità, scoperto il furto e i danni in cabina, ha gestito e risolto il problema in tempi brevi”.

