AMG Illuminazione, cavi rubati in via Castelforte: impianti messi in sicurezza

Gli operatori di AMG Energia hanno messo in sicurezza l’impianto di illuminazione di via Castelforte dove è stato scoperto un furto di cavi. Pozzetti di ispezione aperti, cavi tagliati e asportati in un lungo tratto di strada che dall’area a ridosso del Palasport procede in direzione di Partanna Mondello: rimangono spenti una trentina di punti luce.

Gli operatori della società, con un intervento eseguito in urgenza, hanno già messo in sicurezza l’impianto e garantito il funzionamento dei sei punti luce successivi alla rotonda di via Castelforte, immediatamente prima del tratto interessato dal furto. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine: la società sta procedendo alla quantificazione dei danni e alla denuncia alle autorità competenti, in modo da programmare l’intervento di ripristino

“Per la nostra società si tratta di un problema non indifferente: impianti danneggiati, tecnici dirottati dagli interventi in corso – sottolinea il presidente di AMG Energia, Francesco Scoma – Il nuovo furto, a distanza di qualche giorno da quello scoperto in via Pecoraino, è, comunque, un segnale preoccupante. Programmeremo nel più breve tempo possibile l’attività di ripristino”.

Foto: gli impianti di via Castelforte danneggiati dal furto

