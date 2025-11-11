AMG Illuminazione, furto di cavi in via Stazzone: impianto messo in sicurezza, spenti 9 punti luce

La riparazione di un guasto fa scoprire un nuovo furto di cavi. Ad essere stato danneggiato è l’impianto di illuminazione di via Stazzone, traversa di via Oreto, nel tratto compreso tra i civici 4 e 25, immediatamente prima del ponte.

Gli operatori di AMG Energia hanno già messo in sicurezza l’impianto nel quale rimangono spenti nove centri luminosi. La scoperta è stata fatta nel corso di un intervento di manutenzione programmata per la riparazione di un guasto. All’interno dei pozzetti di ispezione i cavi sono stati trovati tranciati e in buona parte asportati. Sono già stati effettuati i rilievi da parte delle forze dell’ordine: la società sta procedendo con la quantificazione del danno e con la relativa denuncia, successivamente verrà programmato il ripristino dell’impianto.

Quello dei furti di rame è un fenomeno che danneggia pesantemente la società. “Si traduce in un danno economico, ci costringe a repentini cambi di programmazione, spesso determinando l’interruzione delle attività in corso per la riparazione di guasti, e soprattutto crea un disagio enorme ai cittadini”, sottolinea il presidente di AMG Energia Spa, Francesco Scoma.

AMG Energia invita i cittadini a segnalare tempestivamente qualsiasi attività sospetta alle forze dell’ordine, informando anche il numero verde della società, l’800136136.

Palermo, 11 novembre 2025

Foto: l’impianto danneggiato di via Stazzone

