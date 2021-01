Palermo: Gli operatori di AMG Energia hanno avviato un intervento urgente per cercare di rimettere in funzione, anche in maniera parziale, gli impianti di illuminazione alimentati dalla cabina di pubblica illuminazione Zisa.

L’avvicendarsi di guasti a dispositivi e circuiti, domenica sera, ha evidenziato un problema generale a carico della cabina e ha reso necessario un articolato intervento di manutenzione, già in corso da oggi (lunedì 18 gennaio). Per questo motivo, la cabina e gli impianti alimentati rimarranno temporaneamente spenti in attesa della definizione delle attività che si stanno eseguendo in emergenza. La zona interessata è quella compresa fra via degli Emiri, via Zisa, via Polito, via Eugenio l’Emiro, via Cipressi, piazza Ingastone. Il guasto riguarda il sistema complessivo di distribuzione dell’alimentazione di media tensione della cabina. “E’ un guasto importante e, dopo le verifiche e i ripetuti tentativi di ripristino degli impianti, effettuati non appena il problema è stato riscontrato, è stato avviato con tempestività un intervento massiccio di riparazione – sottolinea il presidente di AMG Energia, Mario Butera – Siamo al lavoro con l’obiettivo di cercare di ripristinare, nel più breve tempo possibile, almeno il funzionamento parziale dell’illuminazione della zona, riducendo i disagi provocati dal guasto di grave entità che si è verificato su una cabina e su impianti ormai obsoleti”.

E’ stato riparato, invece, il guasto che riguardava uno dei due circuiti di alimentazione della zona compresa fra via Praga e via Alcide de Gasperi. Impianti di nuovo in funzione anche nella zona di via Ximenes. Interventi di riparazione in corso nella zona di via Alloro, sia nel tratto limitrofo a via IV Aprile che in quello alimentato dal quadro elettrico di via Alessandro Paternostro. Riparazione in corso anche su uno dei due circuiti che alimentano la zona compresa tra via Serradifalco e via Campolo.

