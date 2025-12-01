AMG Illuminazione. Manutenzione e ricambio lampade in piazza Verdi, in via Principe di Belmonte e in via Magliocco

Manutenzione programmata in piazza Verdi, attorno al perimetro del Teatro Massimo, in via Principe di Belmonte e in via Generale Magliocco. AMG Energia ha completato un intervento di ricambio delle lampade, ormai esauste, su 167 centri luminosi degli impianti di pubblica illuminazione della zona centrale della città.

L’intervento è stato effettuato dalle squadre del servizio Verifiche della direzione Pubblica Illuminazione di AMG Energia e l’attività continua in altre zone della città.

Gli operatori della società partecipata hanno completato l’intervento sull’impianto di illuminazione di piazza Giuseppe Verdi che circonda il Teatro Massimo, uno dei monumenti simbolo della città e uno dei suoi luoghi più visitati. Sono state sostituite 29 lampade presenti nei pali artistici a forma di lira, mentre un centro luminoso, che è stato vandalizzato, verrà sottoposto a successivo lavoro specifico di restauro. L’attività di manutenzione programmata è proseguita nella rimanente parte dell’impianto con il ricambio di 30 lampade al sodio ad alta pressione da 250 watt. Sono stati riaccesi anche 14 pali equipaggiati con armature liberty, dopo interventi specifici di riparazione, e sono stati ricollocati due centri luminosi.

Anche in via Principe di Belmonte è stato completato il ricambio delle lampade e sono stati eseguiti interventi di riparazione. Tradotto in numeri, sono state sostituite 19 lampade ormai esaurite nei pali centrali, altre 22 nei rimanenti centri luminosi e sono stati riaccesi 8 proiettori a parete con la riparazione di guasti e sostituzione di componenti non funzionanti.

Le attività di manutenzione programmata per il ricambio delle lampade sono state eseguite, infine, sull’impianto di illuminazione di via Generale Magliocco, formato da 45 punti luce. Gli operatori della società hanno sostituito tutte le lampade esauste al sodio ad alta pressione, dalla caratteristica luce gialla calda, e hanno riparato i guasti riscontrati sui singoli punti luce.

“La manutenzione programmata è un’attività su cui stiamo puntando perché consente un’attenzione specifica sugli impianti di illuminazione – sottolinea il presidente di AMG Energia, Francesco Scoma – Il ricambio delle lampade permette non solo di sostituire le apparecchiature del tutto esauste o la cui efficienza si è andata degradando nel tempo, ma anche di intercettare guasti e criticità sui singoli punti luce”.

Foto: l’intervento di manutenzione programmata in piazza Verdi

Com. Stam. + foto