AMG Illuminazione. Messa in sicurezza edile cabina “Tasca Lanza”: iniziati i lavori per consentire la ripresa delle attività di manutenzione

AMG Energia ha avviato questa mattina la messa in sicurezza della cabina di pubblica illuminazione “Tasca Lanza” per consentire l’accesso dei propri operatori nella struttura e la ripresa delle attività di manutenzione sugli impianti.

Il distacco di calcinacci da una porzione del tetto della struttura in muratura, di proprietà comunale, dove si trovano i dispositivi che alimentano l’illuminazione della zona di via Perpignano/Altarello, ha fatto scattare, nelle scorse settimane, il divieto di ingresso nell’edificio degli operatori di AMG Energia, a tutela dell’incolumità dei lavoratori.

La messa in sicurezza e il ripristino della struttura edile di piazza San Gabriele Arcangelo, ammalorata da infiltrazioni di acqua che hanno provocato all’interno distacchi di calcinacci e parti di intonaco, rientrano nelle attività di manutenzione straordinaria a carico finanziario dell’ente proprietario degli impianti che è il Comune di Palermo. AMG Energia, per ragioni di urgenza, per poter garantire la manutenzione dell’illuminazione della zona (dalle riparazioni di guasti agli interventi di riattivazione dei circuiti) ha deciso di anticipare l’esecuzione dei lavori straordinari in attesa del provvedimento di autorizzazione degli uffici tecnici comunali. “Va garantito il funzionamento degli impianti ma è prioritario tutelare l’incolumità dei nostri operatori e che il loro lavoro si svolga in ambienti sicuri. Per questa ragione stiamo anticipando alcuni lavori sulla struttura”, sottolinea il presidente di AMG Energia, Francesco Scoma.

Si sta procedendo, pertanto, con un primo intervento edile sufficiente a consentire l’ingresso degli operatori in cabina. Verranno eseguite tutte le attività possibili per assicurare il funzionamento anche parziale degli impianti di illuminazione della zona che sono tra i più datati della città: hanno superato il limite della “vita tecnica utile” che la normativa vigente fissa in trent’anni e sono soggetti a fisiologiche criticità conseguenza dell’obsolescenza.

Foto: l’interno di cabina Tasca Lanza

Com. Stam. + foto