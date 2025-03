AMG Illuminazione zona Altofonte-Olio di Lino, cabina spenta per guasto di ingente entità: necessario intervento straordinario

Rimane spenta, per un guasto di ingente entità, la cabina di pubblica illuminazione denominata “Pagliarelli”. Per questo motivo non sono in funzione gli impianti di illuminazione della zona compresa tra via Altofonte a monte di viale Regione Siciliana, via Olio di Lino, via Sambucia e traverse, per un totale di circa 160 punti luce.

Il problema è stato rilevato dagli operatori di AMG Energia che hanno già tentato di riparare il guasto in manutenzione ordinaria, senza alcun esito. Per la riattivazione della cabina e degli impianti collegati va eseguito un intervento di natura straordinaria: AMG Energia ha tempestivamente informato del problema gli uffici tecnici comunali, da cui si attende la necessaria autorizzazione, con copertura finanziaria, dell’attività che, come disposto dal vigente Contratto di servizio, è a carico del Comune di Palermo, ente proprietario degli impianti cittadini.

Il guasto si è verificato a carico del trasformatore di media tensione della cabina. L’intervento straordinario di riparazione richiede un’adeguata programmazione, perché va effettuato con la contestuale disattivazione della fornitura di energia elettrica Enel.

La cabina “Pagliarelli”, così come i punti luce della zona, fanno parte degli impianti cittadini ormai datati, che hanno superato il termine della cosiddetta “vita tecnica utile”, che la normativa vigente fissa in trenta anni: di conseguenza, sono fisiologicamente più soggetti a disservizi, anche di ingente entità, causati dall’obsolescenza.