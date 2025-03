AMG Incendio in un palazzo di via Quintino Sella, erogazione di gas riattivata nell’edificio limitrofo di via Gaetano Daita

É stata riattivata l’erogazione di metano nell’edificio di via Gaetano Daita confinante con quello di via Quintino Sella in cui oggi è divampato un incendio. Gli operatori di AMG Energia hanno da poco terminato il loro intervento cominciato in mattinata, in seguito all’allarme dei vigili del fuoco.

La zona compresa fra via Quintino Sella, via Gaetano Daita e via Libertà è stata messa in sicurezza per diverse ore: l’erogazione di gas è stata interrotta immediatamente nel palazzo di via Quintino Sella in cui è divampato il rogo e per precauzione anche in quello vicino di via Daita, dove adesso, cessata l’emergenza e in seguito alle verifiche di rito, è stata riattivata. L’erogazione di metano, invece, rimarrà sospesa nel palazzo di via Quintino Sella sino a quando le verifiche dei vigili del fuoco e quelle successive degli operatori di AMG Energia non consentiranno di procedere con le attività di ripristino.

Com. Stam.