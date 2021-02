Palermo: Via Castrofilippo verrà temporaneamente chiusa al transito per tre giorni, a partire da martedì 23 febbraio, per consentire agli operatori di AMG Energia di eseguire lavori alla rete metano.

La limitazione temporanea della circolazione pedonale e veicolare nonché l’istituzione del divieto di sosta, scatterà nel tratto di via Castrofilippo compreso fra il civ. 52 (altezza via Schiavuzzo) e il civico 60, così come previsto dall’ordinanza dirigenziale del servizio Mobilità del Comune.

La durata prevista dei lavori di scavo, relativi alla realizzazione di un collegamento alla rete di distribuzione metano sulla base di un preventivo pagato dalle nuove utenze interessate al servizio, è di tre giorni nel corso dei quali, oltre alla totale chiusura al transito del tratto interessato di via Castrofilippo, sarà in vigore il divieto di sosta su entrambi i lati della strada. Per evitare disagi ai residenti, comunque, la strada ogni giorno sarà riaperta al transito alla fine delle attività di cantiere, che approssimativamente andranno avanti dalle 7.30 alle 16.30. Terminati i lavori, lo scavo verrà ripristinato provvisoriamente con binder, per procedere successivamente alle operazioni di pavimentazione definitiva tramite scarifica e posa del tappetino di usura.

Com. Stam.