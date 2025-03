AMG Monte Pellegrino, da stasera in funzione la nuova illuminazione a led

Il sindaco Lagalla: innovazione per far rinascere un luogo caro a tutti i palermitani Innovazione, efficienza, risparmio energetico e controllo da remoto.

Ha tutte queste caratteristiche il nuovo impianto di illuminazione a led di Monte Pellegrino, che verrà acceso oggi pomeriggio alle 18: in città è la prima infrastruttura telecontrollata da AMG Energia con la possibilità di monitorare in tempo reale i parametri elettrici, intervenire da remoto per accendere o spegnere l’illuminazione, ricevere segnalazioni in caso di anomalie come l’apertura non autorizzata di un quadro o il superamento di soglie di sicurezza.

L’intervento di rinnovo ed efficientamento dell’illuminazione di Monte Pellegrino, che ha riguardato l’intero asse di via Pietro Bonanno-via Padre Giordano Cascini, da largo Sellerio sino al piazzale Cardinale Salvatore Pappalardo (belvedere), è stato fortemente voluto dal sindaco Roberto Lagalla. Saranno presenti all’accensione del nuovo impianto anche l’assessore ai Lavori pubblici del Comune, Salvatore Orlando e il presidente di AMG Energia Francesco Scoma.

“La nuova illuminazione di Monte Pellegrino è un gesto di cura e di attenzione per un luogo caro a tutti i palermitani, punto di riferimento di fede e devozione a Santa Rosalia ma anche oasi naturalistica da tutelare – sottolinea il sindaco, Roberto Lagalla – Per troppo tempo questo luogo è stato preda di oblio e degrado: adesso viene valorizzato dall’innovazione, con un intervento che ne segna la rinascita ed è un omaggio alla patrona, della quale abbiamo festeggiato il quattrocentesimo anniversario del ritrovamento dei resti, e all’intera città. L’attenzione rivolta a Monte Pellegrino e a quest’area della città è massima da parte dell’Amministrazione, come dimostra la consegna dei primi due lotti delle opere di consolidamento dei costoni rocciosi e di installazione delle reti paramassi. Opere da 60 milioni di euro, realizzate grazie alla sinergia con la Presidenza della Regione Sicilia e la Struttura per il contrasto del dissesto”. “L’intervento è un ulteriore segnale di attenzione per il grande patrimonio di Palermo – afferma l’assessore ai Lavori pubblici, Salvatore Orlando – Nuova illuminazione a led significa efficienza ma anche restituire valore e sicurezza al sito che è uno dei simboli della città, rendendolo nuovamente e maggiormente fruibile”. “AMG Energia è orgogliosa di aver dato il suo contributo con un intervento fortemente identitario e innovativo – aggiunge il presidente della società partecipata, Francesco Scoma – Su indicazione della società, il progetto è stato integrato con il controllo da remoto: è il primo impianto della città con queste caratteristiche e porta la firma della sua storica partecipata”.

I lavori sono stati disposti dall’Ufficio Pubblica Illuminazione dell’assessorato ai Lavori pubblici, che ha redatto il progetto esecutivo dell’importo complessivo di quasi 800 mila euro (799.465,07 fondi propri dell’amministrazione comunale) e sono stati eseguiti da AMG Energia Spa con il supporto della ditta “Guasto Costruzioni” di Mussomeli. Il nuovo impianto ha sostituito quello vecchio che da tempo non era più in funzione: realizzato negli anni ’70 e quindi obsoleto, con alimentazione “in serie” e lampade a vapori di mercurio non più in produzione, era stato definitivamente messo fuori uso dagli incendi divampati nella riserva di Monte Pellegrino. L’intervento di efficientamento rispetta l’interesse storico-ambientale-paesaggistico della zona, che è sottoposta a tutela da parte della Soprintendenza ai beni culturali e ambientali.

Il nuovo impianto di illuminazione è stato realizzato utilizzando i pali esistenti, con la sostituzione di circa 40 sostegni danneggiati o deteriorati. I punti luce sono alimentati da una linea aerea collocata su fune d’acciaio tra palo e palo. Complessivamente, sono stati installati 351 corpi illuminanti, così suddivisi: 294 lampade a led da 42,6 watt, 52 da 56,1 watt, 3 proiettori a led da 80 watt e due da 28 watt. L’intera infrastruttura ha una potenza complessiva di circa 16 kilowatt.

Tutti i corpi illuminanti emettono una luce bianca calda da 3.000 kelvin, con un’efficienza superiore ai 140 lumen/watt: garantiscono un’illuminazione ottimale con un consumo ridotto. Sono dotati, inoltre, di un sistema di auto-dimmerazione: all’accensione, al tramonto, lavorano alla massima potenza che poi si riduce automaticamente del 50 per cento un’ora prima della mezzanotte, mantenendo tale regolazione fino all’alba. Questa tecnologia consente un ulteriore risparmio energetico e una riduzione dell’inquinamento luminoso. Altra importante novità è il telecontrollo, voluto da AMG Energia che ha proposto agli uffici tecnici comunali un’integrazione del progetto originario. L’impianto viene gestito attraverso sette circuiti collegati a quattro quadri elettrici telecontrollati, sui quali AMG Energia può operare in tempo reale: gli operatori possono monitorare i parametri elettrici, intervenire da remoto per accendere o spegnere l’illuminazione e ricevere segnalazioni in caso di anomalie, come l’apertura non autorizzata di un quadro o il superamento di soglie di sicurezza. I quadri sono inoltre dotati di interruttori motorizzati con una logica di controllo che, in caso di guasto, tentano automaticamente di ripristinare l’alimentazione. Se l’intervento non va a buon fine, il sistema invia immediatamente un allarme ai tecnici di AMG Energia, garantendo un servizio più efficiente e tempi di ripristino ridotti.

Non è mancata un’attenzione particolare alla statua di Santa Rosalia che si trova nel belvedere: è stata valorizzata con un’illuminazione d’accento, realizzata con l’uso di proiettori architetturali che ne esaltano la maestosità.

Palermo, 6 marzo 2025

Nella foto, l’illuminazione d’accento della statua di Santa Rosalia nel belvedere di Monte Pellegrino durante le prove tecniche dell’impianto.

