AMG Sottopasso di via Spadolini, manutenzione programmata dell’illuminazione: tubi al neon sostituiti con led compatibili

Corpi illuminanti a led che offrono più efficienza e sostenibilità. AMG Energia ha completato un intervento a tappeto di sostituzione dei punti luce esausti del sottopasso di via Giovanni Spadolini.

La società partecipata ha eseguito, come disciplinato dal vigente contratto di servizio, il ricambio delle lampade con un’attività di manutenzione a programma. Sono stati sostituiti 128 apparecchi: sono stati collocati tubi a led compatibili da 24 watt al posto dei vecchi tubi al neon, che garantiscono maggiore durata ed efficienza, con benefici legati al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale. Nel corso dell’attività programmata, è stata anche eseguita la verifica della funzionalità dell’impianto del sottopasso e la risoluzione di alcuni piccoli guasti sul quadro di alimentazione e sui circuiti.

“Si tratta di un intervento che rientra nelle azioni di routine, che vengono eseguite costantemente in città per il mantenimento in funzione degli impianti – sottolinea il presidente di AMG Energia Spa, Francesco Scoma – Sono attività spesso non immediatamente visibili ma importanti. La possibilità di usare, laddove possibile, led al posto dei vecchi tubi al neon rientra nell’impegno della società per una resa efficiente degli impianti”.

Foto: il sottopasso di via Giovanni Spadolini alla fine dell’intervento e alcune fasi delle attività

