Un tavolo tecnico tra AMG Energia, Comune di Palermo e Istituto autonomo case popolari per verificare la possibilità di realizzare, nel quartiere Zen, la prima “comunità energetica” di Palermo.

La proposta di mettere al lavoro tutti gli attori interessati è stata rilanciata dal presidente di AMG Energia Spa, Mario Butera, nel corso dell’iniziativa “Dalla A allo Zen” organizzata da Fillea Cgil assieme a Cgil Palermo, Laboratorio Zen Insieme ed Anpi, nel corso della quale sono state esplorate le possibilità di rigenerazione urbanistica e ambientale del quartiere, a partire proprio dalla proposta di scegliere lo Zen come sito per accogliere una comunità energetica. Si tratta di un modello sperimentale e innovativo in cui un insieme di cittadini collaborano per produrre da fonti rinnovabili, consumare e gestire l’energia (elettrica e termica) attraverso uno o più impianti locali con l’obiettivo della generazione distribuita e dell’autosufficienza, cogliendo le agevolazioni offerte dalla nuova normativa in materia.

Città Metropolitana di Palermo, Comune di Palermo ed AMG Energia Spa hanno già firmato un protocollo d’intesa per la redazione di uno studio di fattibilità per la realizzazione in un quartiere di Palermo di una prima “comunità energetica”: la Città metropolitana interverrà con le risorse previste nel quadro del progetto “InterAgiamo-Azione 7”, finanziato con le risorse dell’avviso pubblico del Ministero dell’Ambiente rivolto alle città metropolitane, il Comune di Palermo individuerà il sito o i siti ritenuti idonei di concerto con AMG Energia, che redigerà lo studio di fattibilità per la realizzazione della comunità energetica in collaborazione con Enea e GSE, il Gestore dei servizi energetici. “La proposta di realizzare una comunità energetica pilota in questo quartiere è interessante ed il primo passo da fare è quello di istituire un tavolo tecnico, mettendo assieme tutti i soggetti interessati – ha detto il presidente di AMG Energia, Mario Butera – La nostra società, oltre alla realizzazione di un progetto pilota di comunità energetica, sta lavorando per creare una procedura da offrire al Comune di Palermo in modo che lo schema realizzativo di questo modello sia ampiamente replicabile e applicabile su larga scala alle varie realtà della città”.

