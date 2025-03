AMG Zona Altofonte-Olio di Lino, torna in funzione l’illuminazione: eseguito intervento straordinario su cabina Pagliarelli

Stasera torneranno in funzione gli oltre 160 punti luce degli impianti di illuminazione della zona compresa tra via Altofonte (il tratto a monte di viale Regione Siciliana), via Olio di Lino, via Sambucia e traverse. Gli operatori di AMG Energia

hanno eseguito l’intervento di manutenzione straordinaria che ha permesso di riattivare la cabina di alimentazione denominata “Pagliarelli”, un’infrastruttura ormai datata (ha superato il termine della cosiddetta “vita tecnica utile”, che la normativa vigente fissa in trenta anni) in cui si era verificato un guasto di grave entità.

L’attività straordinaria sul trasformatore di media tensione della cabina è stata eseguita stamattina grazie alla collaborazione tra AMG Energia, Enel e Ufficio Pubblica Illuminazione del Comune, che, in attesa della definizione della procedura formale di autorizzazione, ha anticipato il via libera all’intervento, fondamentale per ripristinare l’illuminazione e le condizioni di sicurezza della zona. “Come sempre, AMG Energia ha agito in modo proattivo con un risultato per la città che è frutto della sinergia fra gli attori interessati”, dichiara il presidente della società partecipata, Francesco Scoma.

Foto: l’interno della cabina di pubblica illuminazione “Pagliarelli”

