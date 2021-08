Trapani, 7 agosto 2021 – Per il penultimo appuntamento della rassegna musicale estiva degli Amici della Musica di Trapani un duo d’eccezione: domenica 8 agosto, alle ore 21.00, negli spazi del cortile di Palazzo Sales ad Erice di scena il Tuscan Guitar Duo composto dai chitarristi Chiara Festa e Gabriele Lanini.

Promettenti talenti, tengono concerti in Italia e all’estero, ottenendo sempre il consenso del pubblico e della critica. Dal 2015 il duo ha ottenuto riconoscimenti internazionali in vari concorsi. Il Tuscan Guitar Duo presenterà al pubblico l’esecuzione delle celebri Variazioni Goldberg di J. S. Bach, trascritte per due chitarre, che dal 2019 sono costantemente presenti nei loro programmi.

La trascrizione per due chitarre del monumentale lavoro Bachiano è un lavoro che lascia intatta la tonalità e la scrittura originale. Questa versione, oltre ad offrire la possibilità di avvicinarsi alla sonorità dello strumento a tastiera, consente all’interprete di sfruttare una maggiore varietà dinamica e timbrica.

La rassegna musicale si concluderà il 27 agosto con “Suoni Mediterranei”, un interessante concerto con la voce unica ed emozionante di Theresia Bothe, accompagnata da Yvonne Zehner alla chitarra.

Per la partecipazione all’evento è previsto l’obbligo del Green Pass.

Si comunica che, ai sensi del Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105, art. 3, comma 1, lett. b), dal giorno 06/08/2021, l’accesso ai concerti degli Amici della Musica di Trapani sarà consentito solo alle persone in possesso di:

– Green Pass attestante l’avvenuta vaccinazione o certificazione di avvenuta guarigione da COVID-19 o certificazione attestante l’effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-COV-2 effettuato da non oltre 48h.

L’ingresso è contingentato, fino ad esaurimento dei posti a disposizione, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale.





Il costo del biglietto per ogni concerto è di 7,00 euro (intero) e 5,00 euro (ridotto per gli studenti fino a 24 anni). Sarà possibile acquistare il biglietto on line su www.amicidellamusicatrapani.it (American Expess, Maestro, Mastercard, Visa, Discover, Carta Aurea, Paypal) e al Botteghino presso la chiesa di Sant’alberto in Via Garibaldi –Trapani nei seguenti orari dalle 17.00 alle 19.00 e il giorno del concerto dalle 10.00 alle 12.00. Per avere informazioni è possibile Inviare un messaggio su WHATSAPP al +393494764193



La rassegna è organizzata dagli Amici della Musica di Trapani in collaborazione con il Comune di Erice, ICIT-Istituto di Cultura Italo Tedesco – Trapani e il Goethe Institut.

Com. Stam.