“Questo voto dimostra come il Paese, dopo il Covid, abbia voglia di buon senso, competenza, figure moderate e affidabili.

Il sovranismo e il populismo hanno fatto il loro tempo e non convincono più. Forza Italia, come sempre, stravince al Sud e conferma le aspettative con l’eccellente risultato di Roberto Occhiuto in Calabria”. Così Gabriella Giammanco, Vicepresidente di Forza Italia in Senato e portavoce azzurra in Sicilia.

“Vince, insomma, chi da subito ha deciso di dare risposte concrete al Paese sostenendo Draghi, perde chi strizza l’occhio ai no-vax e polemizza ancora sul greenpass. Rallenta la sua corsa un centrodestra poco coeso, che non ha convinto gli indecisi e che ha mostrato le sue debolezze scegliendo tardivamente e faticosamente i suoi candidati. Per questo la figura del nostro Presidente Silvio Berlusconi come federatore resta centrale. Il centrodestra ha un senso solo se si mostra davvero unito, senza Forza Italia non sarebbe credibile e difficilmente andrebbe al Governo, rimanendo emarginato un po’ come e’ successo alla Le Pen in Francia. Che questa riflessione serva in vista del 2023 o corriamo il serio rischio di regalare il Paese alla Sinistra”. Conclude Giammanco.

Com. Stam.