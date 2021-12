“Amore di Ruggiero e Bradamante”, dopo l’Expo di Dubai i pupi siciliani dei Figli d’Arte Cu-ticchio chiudono le rassegne “Cirque” e “AltreScene” da Zō

Dopo la partecipazione a fine novembre all’esposizione universale negli Emirati Arabi, sabato 11 dicembre, sul palco di Zō Centro culture contemporanee di Catania,

lo spettacolo della compagnia diretta dal mastro puparo palermitano è l’ultimo atto sia della rassegna dedicata alle nuove espressioni del circo, del teatro e delle arti performative, sia di quella dedicata alle arti sceniche contemporanee Catania, Zō Centro culture contemporanee, 11 dicembre 2021, h 21, € 15 www.zoculture.it

Sabato 11 dicembre, alle 21, quarto e ultimo appuntamento da Zō Centro culture contemporanee di Catania del cartellone autunnale di “Cirque”, festival di circo, teatro e arti performative. In scena “Amore di Ruggiero e Bradamante” della compagnia di pupari palermitani Figli d’Arte Cuticchio, spettacolo che chiude anche la preview 2021 di AltreScene, rassegna di arti sceniche contemporanee. La compagnia diretta dal grande artista Mimmo Cuticchio propone l’ultima messa in scena dove l’amore tra il valoroso Ruggiero e l’eroina Bradamante verrà continuamente contrastato da incantesimi e sortilegi del Mago Atlante. Le musiche originali scritte da Giacomo Cuticchio verranno eseguite dal consueto ensemble di archi, legni ottoni e fiati. Adattamento scenico e regia di Mimmo Cuticchio sulla scena con il figlio Giacomo Cuticchio primo puparo, Giuseppe Graffeo secondo puparo, Tania Giordano maniante. Le luci sono di Marcello DAgostino. Le musiche di Giacomo Cuticchio sono eseguite dal vivo dal suo Ensemble composto da Marco Badami primo violino, Filippo Di Maggio secondo violino, Massimo Cantone viola, Paolo Pellegrino violoncello.

La storia. Bradamante, per tradimento del conte Pinabello, cade nel fossato di una grotta. L’arrivo, non casuale, della maga Melissa, rivela a Bradamante che in quell’antro si trova la tomba di Merlino, il quale qualche mese prima aveva svelato a Melissa che quel giorno sarebbe arrivata Bradamante, alla quale doveva predire il futuro. Nella tomba appare lo spirito di Merlino che riferisce a Bradamante che dal frutto del suo amore con Ruggiero nascerà un uomo che sarà il flagello dei saraceni e il sostegno della fede di Dio. Subito dopo scompare.

I pupi all’Expo di Dubai. In occasione dell’International Children Day, lo scorso 21 novembre, la compagnia Figli D’arte Cuticchio, con la sua storica pratica artistica dei pupi siciliani, ha presentato all’Expo di Dubai questo spettacolo dedicato all’amore tra Ruggiero e Bradamante. Nel 2001 l’Unesco ha riconosciuto l’opera dei pupi “patrimonio immateriale dell’umanità”, e il teatro dei pupi, che dagli anni 70 è legato al nome di Mimmo Cuticchio, è arrivato a Dubai Expo per mezzo di uno spettacolo esemplare, che mescola tradizioni artigianali, sperimentazione, il fascino antico di un linguaggio tutto siciliano e la magia del racconto cavalleresco. Il progetto è stato realizzato con il contributo ed il sostegno del Ministero della Cultura, direzione generale spettacolo.

Biglietti: €15 intero, € 12 over 65, € 8 studenti. Per acquistare i biglietti online: https://www.ticketone.it/eventseries/amore-di-ruggero-e-bradamante-3000870/. Info: Green pass obbligatorio. Prenotazioni: 0958168912 da lunedì a venerdì (dalle 10 alle 14) e 3281742045 tutti i giorni tranne domenica e festivi (solo tramite messaggi whatsapp dalle 15 alle 18). Indirizzo: Zō Centro culture contemporanee, Piazzale Rocco Chinnici, 6 – 95129 – Catania.

