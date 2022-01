“Amore & Libertà (love & freedom)”, il nuovo singolo di Michael Tembadis

“Amore & Libertà (love & freedom)” (Etichetta Flames Music Productions) è il nuovo singolo dell’eclettico cantautore pugliese Michael Tembadis, brano estratto dall’album “9121”,

progetto che racchiude 30 anni di singoli mai pubblicati e realizzati in svariati angoli del mondo, dove l’artista ha rafforzato la propria creatività e la voglia di amare la vita ed il mondo stesso, che ritiene tuttavia sempre meraviglioso. Il suo motto è “Vivi & lascia vivere… Music, Peace & Love”.

Michael: –30 anni anche di vita vissuta tra porte sbattute in faccia, finti sorrisi, pugnali virtuali, collaborazioni amare e indigeste! Ma non dimentico gli ottimi e onesti colleghi, gli amici veri (mi auguro!) ed i falsi indifferenti. Nonostante queste infinite “avventure” ringrazio tutti indistintamente di avermi dato inconsapevolmente la forza per continuare a lottare e rimanere a galla in questo immenso mare melmoso di “squali” e di isole che mi hanno salvato ogni giorno durante la mia corsa nel vento del destino e mi hanno dato la gioia di scrivere e comporre. Questo alla fine sana ogni ferita! Infine il mio immenso grazie va al fidato amico di sempre che non mi ha mai abbandonato: il MIO cuore! Do il mio più caloroso benvenuto al mio “ultimo figlio”: 9121-

Tornando al singolo, “Amore & libertà” è una metafora, un brano che esulta e sventola la bandiera in onore all’amore e alla libertà incondizionata. Ha sfumature a carattere culturale (politico – religioso), nello special, il narratore racconta in inglese il seguente contenuto: From the beginning, man has desired and loved freedom!- Fin dal principio l’uomo ha desiderato e amato la libertà!;

However, over the centuries between dominions- Tuttavia, nel corso dei secoli tra domini;

wars and iniquities, the thirst for power- guerre e iniquità, la sete di potere;

has never stopped poisoning the mind of men! – non ha mai smesso di avvelenare la mente degli uomini!;

But the spirit of freedom in the path of knowledge- Ma lo spirito della libertà nel cammino della conoscenza;

he survived alongside the people- è sopravvissuto al fianco dei popoli;

who have never stopped fighting- che non hanno mai smesso di lottare;

paying dearly for the dream of freedom!- pagando a caro prezzo il sogno della libertà!.

Il videoclip è stato realizzato da Mathias Rat per Rainroom Studio, co-arrangiamento, mixaggio e mastering a cura di Alex Zuccaro, cori di Benedetta Z.

Biografia

Nasce tra le radici e le meraviglie del mondo, artista poliedrico di origine italiana, musicista e cantante incline alla recitazione, diplomato in chitarra classica; si è perfezionato in canto moderno con: Gino Vannelli, Elizabeth Sabine, Sheila Jordan, Kate Baker, Cheryl Porter e Donna Mc Ellory. Sin da bambino mostra stupore per l’arte e specialmente per la musica, canta imitando per gioco i Bee Gees, K.C. & the Sunshine Band, gli Eagles e James Brown. Tra gli 11 e i 12 anni inizia a cantare in Bands Hard Rock & Heavy Metal. Successivamente indirizza il suo ascolto ed inizia ad amare e apprezzare tutti i grandi artisti di ogni genere ed epoca musicale di qualità e classe, grazie ai quali impara tantissimo e amplia la sua “biblio-musicale”. Durante gli anni di studio numerose sono le esperienze lavorative e formative nel campo della musica e del teatro. Si trasferisce per lavoro in varie città del mondo: Brasile, Sud e Nord Africa, Europa e Florida, USA, dove lavora come artista su Navi da crociera, Resorts, teatri, orchestre, studi di registrazione, compreso emittenti televisive e radiofoniche tra le quali Globo Mirante, Mediaset, Rai e tante altre private nazionali ed internazionali. Ha inciso vari dischi di stile e generi musicali diversi, con artisti di fama internazionale. Attualmente insegna chitarra nelle scuole medie e nei licei Musicali, svolge attività concertistiche in strutture turistiche.

