Azioni ulteriori per la tutela della salute e sostegno all’economia. L’Amministrazione Tranchida, nell’ottica dell’imminente auspicata riapertura “post emergenza pandemica” del 26 c.m. di attività di ristorazione, bar e similari, ha reiterato nei contenuti quanto già disposto con Delibera n.189/2020 in merito al rilascio dei suoli pubblici e degli ampliamenti.

Con Delibera della Giunta N. 115 del 20 aprile 2021 le imprese di pubblico esercizio di cui all’art.5 della Legge n.287/1991 (somministrazione alimenti e bevande) per quanto attiene alla concessione temporanea di suolo pubblico, sono esonerate dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 dal pagamento del canone di cui all’art. 1, commi 816 e seguenti legge 160/2019 (canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche). Detto esonero si applica sia alle nuove concessioni sia agli ampliamenti della superficie ove possibile e fino a un massimo complessivo del 200% di quella lorda dell’attività.

Le stesse, inoltre, sino al 30/06/2021 potranno occupare spazi destinati alla sosta (strisce blu) senza alcun pagamento delle tariffe relative alla sosta. Dette agevolazioni si estendono anche agli stalli (strisce blu) fuori zona “C” centro. Allo studio anche l’ipotesi della concessione di suolo pubblico sulle strisce bianche – sosta libera, ad eccezione delle strisce gialle residenti, ma compatibilmente con l’accertamento delle condizioni di sicurezza imposte dal codice della strada sulle arterie viarie.

E’ stato altresì prevista al fine di sostenere le attività nella fase di ripresa post pandemica, nell’eventualità di una mancata proroga ministeriale di esenzione del suolo pubblico, sino al 31/12/2021, la gratuità esclusivamente della maggiore superficie concessa (dunque per occupazioni oltre il 100% di quella ammessa dal vigente regolamento di arredo urbano), e comunque non oltre il 200% della superficie coperta dell’attività.

Per le attività di somministrazione non assistita (attività artigianali alimentari quali, pizzerie, gelaterie, rosticcerie, ecc) le stesse possono richiedere gli spazi in subordine alla definizione delle concessioni richieste dalle imprese di cui all’art.5 della L. 287/1991 e attingere ad altre misure e forme di sostegno di cui alla Delibera di G.C. n.127 del 01/05/2020.

Le attività di noleggio senza conducente sino al 30/06/2021 sono autorizzate all’occupazione di un massimo di n.03 stalli (strisce blu) antistanti gli uffici/locali/depositi. Sempre nella logica di favorire e sostenere la ripresa delle imprese e dunque assicurare maggior supporto nella concessione di spazi – suoli pubblici per le consentite attività all’aperto, il Sindaco Tranchida ha insediato un tavolo tecnico con i vertici di Atm e della Polizia Municipale per la rinnovata sperimentazione della ZTL e aree pedonali.

“Non dobbiamo assolutamente mollare e perder la speranza – dichiara il Sindaco Tranchida – continuiamo a impegnarci tanto per tutelare la salute delle nostre comunità quanto per agevolare le condizioni della ripresa e ridare ossigeno alle attività ridotte al collasso pandemico economico”.

Com. Stam.