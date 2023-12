AMSI – Scuola Italiana Sci ➡️ ogni gioco ha le sue regole che diventano solo uno stimolo per sciare sereni e in sicurezza

Sciare sicuri è la mission di cui l’Associazione Italiana Maestri di Sci da anni si fa portavoce. Un dictat divulgato attraverso le 12 regole di condotta sulle piste tramite una rete capillare di oltre 12.000 maestri e 400 scuole

Milano – AMSI – La stagione invernale con le imminenti vacanze di Natale entra nel vivo ed AMSI – Associazione Maestri Sci Italiani anche quest’anno prosegue con l’intento di diffondere il divertimento responsabile sulla neve, con il supporto dei suoi 12.000 Professionisti della neve associati, le 400 Scuole Italiane Sci e attraverso i suoi canali di comunicazione.

Sicurezza è la parola chiave delle 12 Regole di condotta, che puntano a educare tutti (grandi e piccini) a osservare un comportamento prudente e riguardoso sulle piste da sci. Le 12 Regole sono uno strumento semplice e opportuno per sapere come ci si comporta sulla neve e prevenire eventuali infortuni. Attenzione, controllo, rispetto divengono atteggiamenti fondamentali soprattutto quando si parla di bambini. La mascotte della Scuola Italiana Sci, Leo Monthy, accompagna questa campagna come protagonista delle 12 Regole di Condotta sulle Piste da Sci.

Le Regole, in italiano e in inglese, sono indicazioni indispensabili per divertirsi sulla neve in modo responsabile: dalle istruzioni sul sorpasso e le soste, fino alla scelta della direzione e le traiettorie, le regole invitano a rispettare la segnaletica e aiutano anche a conoscere come comportarsi in caso di incidente.

Una sorta di “buoni consigli” per le piste, che invita a riflettere su come ogni gioco abbia le sue regole che diventano solo uno stimolo per sciare sereni e in sicurezza.

Com. Stam. + foto