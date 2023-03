AMSI – Tutto pronto per la Finale 45° GranPremio Giovanissimi KJOM – Trofeo Silver®Care: grande sport giovanile a Cortina

Da giovedì 23 a sabato 25 marzo la Regina delle Dolomiti è pronta a ospitare quello che è ormai divenuto il più importante festival sportivo della neve dedicato ai piccoli sciatori tra i 9 e i 12 anni che, in tre giorni di grande divertimento e coinvolgimento, indosseranno i pettorali per partecipare a gare di sci alpino, sci nordico e snowboard.

Oltre a queste “classiche” prove, per aumentare il livello di divertimento, in agenda la IIa edizione della Speed Track Challenge – Trofeo Kinder Joy of Moving e l’esordio dell’EA7 Emporio Armani – Gran Parallelo Giovanissimi. Presenti a fianco dei piccoli i campioni dello sci Kristian Ghedina e Max Blardone.

Dopo avere partecipato alle mini-gare delle Scuole Italiane Sci e dopo essersi qualificati nello sci alpino tra i primi 15 di ogni categoria in una delle 16 Finali regionali / provinciali, ricordiamo in cui prendono il via un totale di 4.600 bimbi, possiamo solo immaginare l’emozione e la gioia che in questi giorni di “avvicinamento” all’evento stanno vivendo questi attesi 1.900 bambini con età compresa tra i 9 e i 12 anni. A loro poi si aggiungono gli iscritti alle gare dello sci nordico e dello snowboard, per un totale di oltre 2.000 bambini previsti nella località Cortina!

Quello di Cortina, sottolinea l’AMSI – Associazione Maestri Sci Italiani, che 45 anni fa ebbe la straordinaria intuizione di “inventare” un circuito di gare per gli allievi della Scuola Italiana Sci, è un grande momento di aggregazione, divertimento e condivisione di importanti valori dello sport come impegno, amicizia, rispetto, senza nascondere il sogno un giorno di emergere come alcuni atleti divenuti Campioni dello sci azzurro che nelle varie edizioni sono partiti proprio da questi cancelletti di partenza. Un esempio sono Kristian Ghedina e Max Blardone, gli Ambassador della Finale Nazionale del 45° GranPremio Giovanissimi Kinder Joy of Moving, queste icone degli sport invernali saranno presenti durante le giornate di gare, incoraggeranno tutti i bambini e saranno coinvolti nelle premiazioni.

AMSI – Associazione Maestri Sci Italiani, augura un grande in bocca al lupo a tutti i bambini che prenderanno parte a Cortina alle gare della Finale Nazionale, insieme ai loro Maestri di Sci e alle Scuole Italiane Sci d’appartenenza. Vi aspettiamo!

Com. Stam.