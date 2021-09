Domani, martedì 14, alle ore 11.30 al capolinea dei bus nel piazzale antistante la Stazione Centrale di piazza Giovanni XXIII,

il sindaco Salvo Pogliese e l’amministratore unico dell’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Giacomo Bellavia, effettueranno un sopralluogo per verificare il corretto avvio del servizio straordinario di controllo e sicurezza sui bus battezzato “operazione viaggia sicuro”.

50 operatori (tra personale aziendale, vigilantes e volontari di protezione civile) saranno presenti a giro su tutti gli autobus dell’Amts per verificare che gli utenti siano in possesso del biglietto, indossino correttamente la mascherina e non siano in numero superiore rispetto alla capienza massima dell’80% attualmente consentita a bordo dalla normativa anticovid. Ricordiamo che tale numero è di circa 80 passeggeri per i mezzi di 12 metri e di circa 50 per quelli di 8 metri, a seconda dei modelli delle vetture.

L’attività straordinaria è stata predisposta dall’Amts in via sperimentale a seguito degli incontri dei giorni scorsi in Prefettura e in vista dell’imminente apertura delle scuole e dell’entrata in vigore del servizio invernale.

