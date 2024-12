AMTS e le iniziative per il Natale Mercoledì il primo di otto spettacoli

Sarà inaugurato domani mattina, mercoledì 11 dicembre, alle ore 10,30 in piazza Vincenzo Bonomo (adiacente alla Parrocchia di S. Maria delle Salette) a Catania, nella Prima Municipalità, il programma “Natale in CircoLo”, allestito dall’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania SpA, di concerto con il Comune del capoluogo etneo e che intratterrà i catanesi, e soprattutto i bambini, fino al 22 dicembre.

Come ogni anno, infatti, e come da tradizione, AMTS contribuisce ad arricchire il programma natalizio della città, sia con iniziative legate al Trasporto pubblico locale sia con appuntamenti culturali e teatrali.

Il programma “Natale in CircoLo” è organizzato in collaborazione con l’Associazione Culturale Circo di Terra eallieterà i bambini della città attraverso 8 spettacoli, che si svolgeranno in piazze e scuole scelte dalle 6 Municipalità. Quest’anno il bus storico Menarini LU 220, addobbato e illuminato a festa, ospiterà l’artista circense Marco Previtera, che eseguirà lo spettacolo “STOP! RAMINGO SOLO SHOW!”, 45 minuti di Energia, Comicità, Circo!!! Previtera sarà accompagnato dall’artista/attore Filippo Velardita, che intratterrà i bambini nelle vesti di trampoliere. Domani, dunque, andrà in scena il primo degli 8 spettacoli, dalle 10,30 alle 12,00 in piazza Vincenzo Bonomo. Questi, invece, gli altri spettacoli in programma : giovedì 12 dicembre, alle ore 10,30, nella II Municipalità, all’Istituto Comprensivo “Italo Calvino”, in via Leucatia 141; venerdì 13 dicembre, alle ore 10,30, nella III Municipalità, al Circolo Didattico “Giuseppina Pizzigoni”, in via Siena 5; sabato 14 dicembre, alle ore 18,30, al centro storico, in piazza Duomo; martedì 17 dicembre, alle ore 10,30, nella IV Municipalità, all’Istituto Comprensivo “Federico De Roberto”, nella succursale di via Torresino; mercoledì 18 dicembre, alle ore 10,30, nella V Municipalità, all’Istituto Comprensivo “Nazario Sauro – Giovanni XXIII”, in via Torquato Tasso 3; giovedì 19 dicembre, alle ore 10,30, nella VI Municipalità, presso largo Amerigo Vespucci (in prossimità della scuola materna e secondaria “Rita Atria”); ultimo spettacolo, infine, domenica 22 dicembre, alle ore 18,30, nuovamente al centro storico, in piazza Duomo. Numerosi sono i partner che stanno sostenendo l’evento natalizio.

Accanto agli appuntamenti culturali, proseguono le iniziative di AMTS in merito al trasporto e alla sosta nei giorni di festa. L’Azienda ha infatti lanciato l’Abbonamento Natale 2024, per agevolare la mobilità urbana nelle festività. L’abbonamento è disponibile al costo di 10 euro e ha validità dal 7 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025. Potrà essere utilizzato sull’intera rete urbana, ad eccezione delle linee Alibus e 524S, e nei parcheggi scambiatori Due Obelischi e Nesima. Per attivarlo, è necessario scaricare l’App AMTS Smart Ticketing e registrarsi utilizzando il profilo Standard. Successivamente, inserendo il numero di targa del veicolo nella sezione Area Personale > Veicoli, gli utenti potranno beneficiare del sistema LPR (License Plate Recognition) ovvero di un lettore apposito, posto ai varchi, che consente l’apertura delle barriere automatiche dei parcheggi in entrata e in uscita al riconoscimento delle targhe registrate. Con l’Abbonamento Natale 2024, AMTS vuole garantire un ulteriore utile servizio, pensato per rispondere alle esigenze di cittadini e visitatori durante le festività.

Immancabile, poi, anche quest’anno il Biglietto commemorativo, al costo di 1,00 euro, mentre le tradizionali luminarie montate a cura di AMTS, come negli anni scorsi, stanno già illuminando la città, dal tratto che da piazza Iolanda e lungo la via Umberto giunge fino alla Villa Bellini, in via Etnea, con gli auguri di Buon Natale da parte dell’Azienda.

