AMTS: martedì 20 settembre la presentazione della nuova linea veloce preferenziale “BRT5”

L’appuntamento con la cittadinanza e con la stampa è per martedì prossimo, 20 settembre, alle ore 10,00 davanti alla Stazione Centrale di Catania.

Sarà lì che l’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania spa presenterà la nuova linea veloce preferenziale BRT5, che collegherà rapidamente il centro cittadino con l’Ospedale Cannizzaro e consentirà di aggiungere una marcia in più alla mobilità sostenibile della città.

Alla presentazione interverranno il commissario straordinario del Comune di Catania, Federico Portoghese, il vicecommissario straordinario, Bernardo Campo, e l’amministratore unico di AMTS, Giacomo Bellavia.

Questo, infine, il percorso completo della Linea BRT5: Stazione – Ospedale Cannizzaro

Stazione Centrale (capolinea), corso Martiri della Libertà, Piazza della Repubblica, corso Sicilia, piazza Stesicoro, via Etnea, via Umberto I, piazza Ettore Majorana, via Umberto I, piazza Jolanda, via Libertà, viale Vittorio Veneto, piazza Michelangelo Buonarroti, viale Vittorio Veneto, via Donato Bramante, via Gustavo Vagliasindi, piazza Michelangelo Buonarroti, via Raffaello Sanzio, via Vincenzo Giuffrida, viale Marco Polo, viale Ulisse, via Giampaolo La Rocca, via Bartolomeo Altavilla, via Vescovo Maurizio, via Alfred Rittmann, viale Orazio Motta Tornabene, viale Giuseppe Lainò, viale Enzo Longo, viale Paul Percy Harris, manovra di volta, viale Paul Percy Harris, viale Enzo Longo, viale Giuseppe Lainò, viale Orazio Motta Tornabene, via Alfred Rittmann, via Vescovo Maurizio, via Sebastiano Caboto, viale Ulisse, viale Marco.Polo, via Vincenzo Giuffrida, via Raffaello Sanzio, via Oliveto Scammacca, via Gabriele D’Annunzio, viale Vittorio Veneto, Corso Italia, viale XX Settembre, viale Regina Margherita, via Etnea, piazza Stesicoro, corso Sicilia, piazza della Repubblica, corso Martiri della Libertà, Stazione Centrale (capolinea).

