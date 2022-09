AMTS: partite da oggi le nuove corse del 556 dopo il rinnovato accordo con S. Pietro Clarenza

Prima corsa inaugurale, questa mattina, lunedì 19 settembre, della rinnovata linea AMTS 556, che collega nuovamente il centro di Catania con quello di San Pietro Clarenza. Un servizio utilissimo e tanto richiesto da cittadini e utenti, ripristinato grazie al rinnovato accordo, nei giorni scorsi, tra l’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania spa con il Comune pedemontano, e sottoscritto dall’amministratore unico di AMTS, Giacomo Bellavia, e dal primo cittadino di San Pietro Clarenza, Vincenzo Santonocito.

Proprio i due rappresentanti istituzionali, Bellavia e Santonocito, assieme ad alcuni componenti della Giunta e del Consiglio comunale di San Pietro Clarenza, hanno voluto essere presenti alla prima corsa di oggi, a bordo di una delle vetture AMTS 556, che nell’arco dell’anno è previsto che percorrano circa 20 mila chilometri, con 29 fermate sul territorio del Comune pedemontano, che si aggiungono a quelle del capoluogo, con partenza da piazza Borsellino a Catania, per un totale di 8 corse giornaliere durante il periodo invernale e di 6 durante quello estivo.

Una data strategica, quella di oggi, scelta non a caso, vista la riapertura delle scuole e il ritorno a lavoro per molti utenti, dopo il periodo estivo.

“Siamo lieti di avere ripristinato con il nuovo accordo un servizio così utile e diretto con il Comune di San Pietro Clarenza e di avere così, con i fatti, risposto concretamente alle tante richieste di utenti e cittadini – ha detto l’amministratore unico di AMTS, Giacomo Bellavia. – E, soprattutto, siamo lieti tutte le volte che possiamo potenziare e dare una marcia in più al nostro obiettivo prioritario di incrementare la mobilità sostenibile sul territorio metropolitano etneo. Il fatto che molti utenti si possano spostare da e per il capoluogo con i mezzi pubblici significa alleggerire Catania e i Comuni limitrofi dal peso di un traffico che va ridotto drasticamente. AMTS lavora ogni giorno per questo”.

Questo, infine, il percorso della LINEA AMTS 556:

Piazza Borsellino (Capolinea), Via Dusmet, Piazza dei Martiri, Via VI Aprile Stazione Centrale, Corso Martiri della Libertà, Piazza della Repubblica, Corso Sicilia, Piazza Stesicoro, Via Etnea, Piazza Cavour, Via Etnea, Piazza Gioeni, Viale O da Pordenone, Viale A. Doria, Viale F.lli Vivaldi, Via Galermo, Viale Tirreno, Via Galermo, Via S.G. Battista, Via della Montagna, Piazza Chiesa Madre, Via S. P. Clarenza, Via Roma, Viale Regione Siciliana, Piazzale Italia, Via Palermo, Via delle Rose, Via Umberto, Piazza della Vittoria, Via Cap. Navarria, Via Roma, Via S. P. Clarenza (CT), Via Andromeda, Via Vigne Nuove, Via Capricorno, Via Don Minzoni, Via S. Luca Evangelista, Via della Misericordia, Via Galermo, Via Carrubella, Via Passo Gravina, Viale A. Doria, primo torna indietro (Policlinico), Viale A. Doria, Via del Bosco, Via Etnea, Piazza Cavour, Via Etnea, Piazza Stesicoro, Corso Sicilia, Corso Martiri della Libertà, Piazza Giovanni XXIII, Via VI Aprile, Piazza dei Martiri, Via V. Emanuele, Piazza S. Placido, Via Porticello, Piazza Borsellino (Capolinea).

Partenze da Catania per n. 8 corse giornaliere (ORARIO FERIALE INVERNALE)

5:40 – 7:50 – 12:00 – 14:20 6:20 – 8:30 – 17:55 – 20:10

Partenze da Catania per n. 6 corse giornaliere (ORARIO FERIALE ESTIVO)

1) 08:00 – 10:40 – 13:10 – 16:00 – 18:15 – 20:30

Partenze da Catania per n. 4 corse giornaliere (ORARIO FESTIVO INVERNALE ED ESTIVO)

1) 08:00 – 10:40 – 16:00 – 18:15

