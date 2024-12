AMTS: presentate le iniziative  per il Natale 2024

Sono state presentate mercoledì 11 dicembre, in piazza Innocenzo Bonomo (adiacente alla Parrocchia di S. Maria delle Salette) a Catania, nella Prima Municipalità, le iniziative che l’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania SpA, di concerto con il Comune del capoluogo etneo, ha organizzato per contribuire alle festività natalizie della città.

In particolare, oggi ha preso il via il programma di “Natale in CircoLo”, che intratterrà i catanesi, e soprattutto i bambini, fino al 22 dicembre. Il programma è organizzato in collaborazione con l’Associazione Culturale Circo di Terra eallieterà i bambini della città attraverso 8 spettacoli, il primo dei quali è andato in scena proprio oggi, e che si svolgeranno in piazze e scuole scelte dalle 6 Municipalità, con il bus storico Menarini LU 220, addobbato e illuminato a festa, che ospita l’artista circense Marco Previtera, con lo spettacolo “STOP! RAMINGO SOLO SHOW!”. Ben 45 minuti di pura Energia, Comicità, Circo!!! Previtera è accompagnato dall’artista/attore Filippo Velardita, che intrattiene i bambini nelle vesti di trampoliere.

E proprio i due artisti questa mattina erano presenti alla conferenza inaugurale, assieme alla consigliera della Prima Municipalità Florinda Panzarella.

“Siamo davvero felici di dare vita quest’anno a tutti questi spettacoli, che allieteranno soprattutto i bambini, portando felicità e divertimento nelle piazze e scuole catanesi durante le festività del Natale” ha detto l’artista Marco Previtera.

“Questo è il secondo anno consecutivo che AMTS fa questo regalo alle scuole e ai quartieri della città, facendo vivere l’arte e soprattutto il circo tra le vie e le piazze – ha detto la consigliera Florinda Panzarella. – Siamo contentissimi di portare le scuole e i bambini a conoscere l’arte circense e di strada, dando loro la possibilità di vivere diversamente e in modo positivo il proprio quartiere”.

Questi, dunque, gli altri spettacoli in programma : giovedì 12 dicembre, alle ore 10,30, nella II Municipalità, all’Istituto Comprensivo “Italo Calvino”, in via Leucatia 141; venerdì 13 dicembre, alle ore 10,30, nella III Municipalità, al Circolo Didattico “Giuseppina Pizzigoni”, in via Siena 5; sabato 14 dicembre, alle ore 20,00, al centro storico, in piazza Duomo (partecipando così al programma delle “Notti Bianche” voluto dal Comune di Catania); martedì 17 dicembre, alle ore 10,30, nella IV Municipalità, all’Istituto Comprensivo “Federico De Roberto”, nella succursale di via Torresino; mercoledì 18 dicembre, alle ore 10,30, nella V Municipalità, all’Istituto Comprensivo “Nazario Sauro – Giovanni XXIII”, in via Torquato Tasso 3; giovedì 19 dicembre, alle ore 10,30, nella VI Municipalità, presso largo Amerigo Vespucci (in prossimità della scuola materna e secondaria “Rita Atria”); ultimo spettacolo, infine, domenica 22 dicembre, alle ore 18,30, nuovamente al centro storico, in piazza Duomo. Numerosi sono i partner che stanno sostenendo l’evento natalizio.

Accanto agli appuntamenti culturali, inoltre, proseguono le iniziative di AMTS in merito al trasporto e alla sosta nei giorni di festa. L’Azienda ha infatti lanciato l’Abbonamento Natale 2024, per agevolare la mobilità urbana nelle festività. L’abbonamento è disponibile al costo di 10 euro e ha validità dal 7 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025. Potrà essere utilizzato sull’intera rete urbana, ad eccezione delle linee Alibus e 524S, e nei parcheggi scambiatori Due Obelischi e Nesima. Per attivarlo, è necessario scaricare l’App AMTS Smart Ticketing e registrarsi utilizzando il profilo Standard. Successivamente, inserendo il numero di targa del veicolo nella sezione Area Personale > Veicoli, gli utenti potranno beneficiare del sistema LPR (License Plate Recognition) ovvero di un lettore apposito, posto ai varchi, che consente l’apertura delle barriere automatiche dei parcheggi in entrata e in uscita al riconoscimento delle targhe registrate. Con l’Abbonamento Natale 2024, AMTS vuole garantire un ulteriore utile servizio, pensato per rispondere alle esigenze di cittadini e visitatori durante le festività.

Immancabile, poi, anche quest’anno il Biglietto commemorativo, al costo di 1,00 euro e della durata di 90 minuti, mentre le tradizionali luminarie montate a cura di AMTS, come negli anni scorsi, stanno già illuminando la città, dal tratto che da piazza Iolanda e lungo la via Umberto giunge fino alla Villa Bellini, in via Etnea, con gli auguri di Buon Natale da parte dell’Azienda.

